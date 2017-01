“ทรัมป์”สั่งสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก/ยกเลิกโอบามาแคร์

“ทรัมป์” ออกคำสั่งพิเศษสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโก/ส่งโรบินฮูดมีคดีอาญากลับประเทศ/ปรับปรุงระบบทำงานของอิมมิเกรชั่น พร้อมคำสั่งเรื่องพิเศษการออกวีซ่า ตะวันออกกลาง และลงนามยกเลิกโอบามาแคร์ ด้านผู้ว่าฯ เจอรี่ บราวน์ สาบานจะสู้และไม่ยอมให้ “แคลิฟอร์เนียเดินถอยหลัง” เนื่องจากทรัมป์ขู่ว่าจะถอนงบสนับสนุนกับรัฐที่เป็นแหล่งซ่อนตัวของคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย!

ทนายความจิ๋ง เอี่ยวพานทอง เจ้าของเฟสบุ๊ค The Law Office of Jing Yeuphantong, PLLC ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Arlington รัฐ Virginia โพสต์ข่าวสารล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศคำสั่งของฝ่ายบริหารอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่นในวันพุธที่ 25 ม.ค. 2017 โดยคำประกาศมีชื่อว่า Border Security and Immigration Enforcement Improvements และมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้

1. ให้เริ่มวางแผนการสร้างกำแพงตรงชายแดนทางภาคใต้ระหว่างประเทศอเมริกากับประเทศเม็กซิโกในทันที

2. ให้จัดสร้างสถานที่เพื่อกักคุมบุคคลที่เข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายผ่านทางชายแดนทางพื้นดินที่ติดฝั่งเม็กซิโกในทันที โดยให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาคำขอลี้ภัยและผู้พิพากษาอิมมิเกรชั่นลงไปในพื่นที่ชายแดนเพื่อทำการพิจารณาคดีและคำขอเป็นผู้ลี้ภัยในพื้นที่ด้วย

3. ให้กักคุมตัวผู้ที่ถูกจับฐานทำผิดกฎหมายอิมมิเกรชั่น และให้คุมตัวเอาไว้ตลอดระยะเวลาที่บุคคลนั้นต้องขึ้นศาล จนกว่าคดีความจะแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะถูกส่งกลับประเทศ

4. ให้จ้างเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนเพิ่มขึ้นอีก 5,000 คน

5. ให้ขยายอำนาจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (เช่น ตำรวจ) ของทุกรัฐทั่วประเทศให้มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอิมมิเกรชั่นด้วย โดยให้มีอำนาจตรวจสอบและจำกุมผู้ที่ทำผิดกฎหมายอิมมิเกรชั่น

6. ให้หยุดการใช้อำนาจในการลดหย่อนผ่อนโทษผู้กระทำความผิดกฎหมายอิมมิเกรชั่นเพื่อละเว้นการส่งตัวกลับ

โดยคำสั่งของฝ่ายบริหารไม่ใช่กฎหมาย แต่มีผลในทางปฏิบัติเพราะประธานาธิบดีเป็นผู้นำของฝ่ายบริหาร ดังนั้นคาดว่าจะเห็นผลในทางปฏิบัติจากคำประกาศนี้ในทันที

ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค. 2017 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ออกประกาศคำสั่งของฝ่ายบริหารซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่นอันที่ 2 เพิ่มเติม โดยคำประกาศมีชื่อว่า Enhancing Public Safety in the Interior of the United States โดยคำประกาศมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้เร่งส่งตัวกลับบุคคลดังต่อไปนี้ คนที่มีคดีความผิดอาญา, คนที่ถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดทางอาญาและคดีความยังไม่สิ้นสุด, คนที่กระทำการใดที่เข้าข่ายความผิดอาญา, คนที่เจตนาให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเจ้าหน้าที่รัฐ, คนที่กระทำการโดยทุจริตเพื่อขอและได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ, คนที่ถูกศาลสั่งให้กลับประเทศแต่ยังไม่กลับ และคนที่เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ

2. ให้ประเมินและจัดเก็บค่าปรับตามกฎหมายจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศโดยไม่ถูกต้องและจากบุคคลอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิด

3. ให้จ้างเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นเพิ่มอีก 10,000 คน

4. ให้ขนายอำนาจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย (เช่นตำรวจ) ของรัฐให้ปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานอิมมิเกรชั่นในการตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอิมมิเกรชั่น

5. รัฐที่ไม่ยอมดำเนินดคีกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศโดยไม่ถูกกฎหมาย ให้ถูกตัดสิทธิได้รับช่วยเหลือเงินจากรัฐบาลกลาง

6. ให้จัดตั้งสำนักงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการกระทำความผิดของคนต่างชาติที่สมควรถูกส่งกลับประเทศ

7. ให้หน่วยงานต่างๆ เปลี่ยนนโยบายในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้คุ้มครองเฉพาะคนสัญชาติอเมริกันและคนที่ถือกรีนการ์ดเท่านั้น

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ใช้อำนาจพิเศษ ลงนามในคำสั่งสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐฯกับเม็กซิโกเรียบร้อยแล้ว คาดว่ามาตรการต่างๆ ที่ทางด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ดำเนินการนั้น จะลงสู่ภาคปฏิบัติอีกไม่นาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อจำกัดคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในนั้นรวมถึงออกคำสั่งพิเศษสกัดผู้ลี้ภัยและขัดขวางการออกวีซ่าแก่บุคคลที่มาจากพวกประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ไม่ว่าจะเป็นซีเรีย ซูดาน โซมาเลีย อิรัก อิหร่าน ลิเบียและเยเมน

ผู้นำสหรัฐฯ ได้ลงนามในเอกสารจำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกเป็นการออกคำสั่งก่อสร้างกำแพงตามแนวชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก ระยะทาง 3,200 กิโลเมตร และเคลื่อนไหวอื่นๆ ในการถอนเงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางจากรัฐและเมืองต่างๆ ที่เป็นแหล่งซ่อนตัวของพวกคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่า ประเทศที่ไม่มีชายแดน มันก็ไม่ใช่ประเทศ และเขาต้องการให้สหรัฐฯ เข้าสู่การควบคุมชายแดนอย่างจริงจัง

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้ข้อมูลว่า การสร้างกำแพงจะเริ่มต้นภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ด้วยมีแผนลงมือสร้างในทันที และเม็กซิโกจะต้องจ่ายคืนสหรัฐฯ 100 เปอร์เซ็นต์ในภายหลัง แม้เจ้าหน้าที่เม็กซิโก เคยบอกว่าพวกเขาจะไม่มีทางจ่ายเงินสำหรับค่าสร้างกำแพงก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ คนนี้ ได้ชูการปรามปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการหาเสียงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี โดยการสร้างกำแพงครั้งนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 8,000 ล้านเหรียญ และระยะทางยาว 1,600 กิโลเมตร

ส่วนอีกฉบับหนึ่งนั้น ผู้นำสหรัฐฯ ได้ลงนามในเอกสาร เป็นคำสั่งพิเศษสกัดผู้ลี้ภัยและขัดขวางการออกวีซ่าแก่บุคคลที่มาจากพวกประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ไม่ว่าจะเป็นซีเรีย ซูดาน โซมาเลีย อิรัก อิหร่าน ลิเบียและเยเมน โดยคำสั่งที่ลงนามจะเป็นจุดจบของพฤติกรรมที่เรียกว่าจับแล้วปล่อย ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้ารวบตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในดินแดนของสหรัฐฯแต่ไม่ได้กักกันตัวหรือเนรเทศพวกเขาในทันที

ก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ยังได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับแรกของเขา เพื่อระงับหรือชะลอการบังคับใช้ข้อกำหนดของกฎหมายโอบามาแคร์ เพื่อลดภาระทางการเงินด้วย

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2017 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับแรก เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อระงับข้อบังคับและปูทางสู่การยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพ ‘โอบามาแคร์’ ของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา ตามสัญญาที่เขาให้ไว้ในช่วงหาเสียง

ทั้งนี้นายทรัมป์ได้เดินทางไปยังห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาว หลังจากเสร็จจากการชมขบวนพาเหรดกองเกียรติยศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ก่อนที่เขาจะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ระงับชั่วคราว, ถ่วงเวลา, ออกข้อยกเว้น หรือชะลอการบังคับใช้ข้อกำหนดต่างๆ ที่เป็นภาระทางการเงินต่อรัฐ, บริษัทหรือบุคคล

นอกจากนี้หนังสือคำสั่งยังเรียกร้องให้มีความพยายามทำให้รัฐต่างๆ สามารถยืดหยุ่นในการบังคับใช้นโยบายโอบามาแคร์ ในขณะที่มีการพัฒนาตลาดเปิดและเสรีทางการค้าระหว่างรัฐ เพื่อเสนอบริการทางสาธารณสุขและประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายทรัมป์เป็นการทำตามสัญญาที่เขาให้ไว้กับประชาชน ที่ระบุว่าเขาจะยกเลิกมาตรการโอบามาแคร์ของอดีตประธานาธิบดีโอบามาทันทีที่รับตำแหน่ง ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุขคาดว่า ประธานาธิบดีทรัมป์อาจขยายข้อยกเว้นในมาตรการนี้ที่บังคับให้ชาวอเมริกันต้องทำประกันสุขภาพ มิเช่นนั้นจะต้องรับโทษ ขณะที่นายจ้างต้องเสนอการคุ้มครองให้ลูกจ้าง ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อด้วยว่า รัฐบาลของนายทรัมป์อาจพยายามลดผลประโยชน์สำคัญ เช่น บริการช่วยเหลือมารดา หรือบริการเกี่ยวกับสุขภาพจิต ซึ่งประกันสุขภาพต้องครอบคลุม

ด้านสำนักข่าวเอ็นบีซี เบย์แอเรีย รายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 25 ม.ค. 2017 นายเจอร์รี่ บราวน์ ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกมาตอบโต้ปธน.คนใหม่ป้ายแดง โดยบราวน์ได้ท้าทายด้วยการเผชิญหน้ากับวาระของปธน.ทรัมป์ว่า รัฐแคลิฟอร์เนียจะไม่มีทางหันหลังกลับ จะไม่เกิดขึ้นในตอนนี้และจะไม่มีวันเกิดขึ้น

ผู้ว่าการรัฐฯ เจอร์รี่ บราวน์ ได้ส่งสารป้องกันเชิงรุกในวันอังคารที่ผ่านมา ด้วยนโยบายเสรีนิยมเกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น, ประกันสุขภาพ ในระหว่างการแถลงการณ์ของรัฐ และสาบานว่าจะต่อสู้กับการบริหารของทรัมป์และรีพับลิกันในสภาถ้าพวกเขาขู่ว่าจะลดงบประมาณสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของรัฐ