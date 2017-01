แนะนำ 2 ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกส.ไทยใต้ ปี 2017

สรุปปีนี้สมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้ มี 2 ผู้สมัครชิงตำแหน่งเลือกตั้งนายกฯ สมัยต่อไป ต่อจากนายสุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก ซึ่งหมดวาระเมื่อปลายปี 2016 ที่ผ่านมา

โดยปีนี้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งทั้ง 2 ราย เป็นผู้หญิงรุ่นใหม่วัย 40 ต้นๆ ที่พร้อมไปด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ รวมทั้งยังมีประวัติอันมากล้นไปด้วยคุณภาพ ซึ่งเกือบทั้งหมดล้วนเป็นงานที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมในชุมชนไทยแอ.เอ. และแคลิฟอร์เนีย

สยามมีเดีย ขอนำประวัติของผู้สมัครมาแนะนำให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จัก ก่อนทีท่านจะไปฟังการดีเบตที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค. นี้ ที่วัดไทยแอล.เอ. ในเวลา 13.00 น. หลังจากนั้นจึงค่อยตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงเลือกใครเป็นนายกฯ คนต่อไปอย่างเป็นทางการ

โดยขอเรียงประวัติตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครที่ได้รับการจับฉลากจากท่านธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่แห่งสถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ดังนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 นางจีน่า ปรีชา และ ผู้สมัครหมายเลข 2 นางสาวลัยพรรณ เกษทอง

ผู้สมัครหมายเลข 1 นางจีน่า ปรีชา

ทีมแนวร่วมใหม่ – ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมพัฒนา

หญิงแกร่งของชุมชนไทยแอล.เอ. คนนี้ หลายคนรู้จักหน้าค่าตากันดี เพราะเธอคือหญิงอาสาสมัครที่ให้ความช่วยเหลือกับชุมชนไทยมาโดยตลอด ปัจจุบันอายุ 45 ปี ถือดีกรีปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการต่างประเทศ และดำรงตำแหน่งประธานบริษัทของเอสเค อินชัวรันส์

ประวัติครอบครัว เธอสมรสและมีบุตรชาย 3 คนที่กำลังจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของตระกูล บุตรคนโตจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรช่างกล จาก University of California San Diego บุตรคนที่สองกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรไฟฟ้า ที่ University of California San Diego และคนสุดท้องกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรช่างกล ที่ University of California Irvine

ส่วนประวัติการทำงานเพื่อชุมชน นอกจากจะเห็นเป็นแขนขาหลักให้กับงานใหญ่ งานเล็ก งานน้อย งานวัด งานบุญ งานกฐิน งานกีฬาชุมชน ฯลฯ แล้ว เธอยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการ และรองนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ปี 2011-2012 และดำรงตำแหน่งเหรัญญิก มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2009 ถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังเป็นประธานชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการต่างประเทศในปี 2006-2011, ประธานการจัดการประกวดเทพีสงกรานต์วัดไทยลอสแองเจลิส และวัดพุทธิชิโนฮิลส์, ประธานผ้าป่าสามัคคีวัดไทยลอสแองเจลิส และเป็นผู้นำบุญกฐินมหาชน และคณะผ้าป่าสามัคคี จากลอสแอนเจลิส ไปทอดถวาย ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม รัฐอลาสก้า

ส่วนงานอาสาต่างๆ เธอเคยเป็นวิทยากรรับเชิญหัวข้อเรื่องประกันสุขภาพฉบับโอบาม่าแคร์ ซึ่งจัดโดยสภาหอการไทยฯ, จัดสัมมนาเรื่องการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนไทย, จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนำอาสาสมัครซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า 80 คน ร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณวัดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชนไทยมาโดยตลอด

เพราะคลุกคลีอยู่ในสังคมไทยในแอลเอมากว่า 23 ปี มีความรัก ความผูกพันกับชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนไทยให้แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น การลงสมัครเพื่อรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ประจำปี 2017-2018 นี้ เธอได้ดึงสมัครพรรคพวกอีก 9 คน ซึ่งแต่ละคนต่างมีความชำนาญการในสาขาต่างๆ และมากไปด้วยประสบการณ์การทำงานเพื่อชุมชน มารวมเป็นทีม “แนวร่วมใหม่” ภายใต้คำขวัญ “ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมพัฒนา” เพื่อสานต่อนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมไทยฯ

ประกอบด้วย เจนนิเฟอร์ อิงอร่าม รองนายกฯฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมพิเศษ, บุญณรงค์ พูลสมบัติ รองนายกฯฝ่ายการกีฬา, สมจิตร เค้าอ้น รองนายกฯฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไทย, จีระพงษ์ วงศ์โชติ รองนายกฯฝ่ายต่างประเทศ, ดร. ไอรดา วัฒนวิทูกูร รองนายกฯฝ่ายบริการสาธารณสุข, วรรณจิรา ดิษยบุตร รองนายกฯฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ณัฐ เอี่ยมวงศ์นุกูล รองนายกฯฝ่ายจัดหารายได้, วิมลพรรณ สุรัทธะ เลขานุการและประชาสัมพันธ์ และจันทร์เพ็ญ ควินน์ เหรัญญิก

ตัวแทนผู้สมัครฯ หมายเลข 1 มีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้สังคมไทยแอล.เอ. และแคลิฟอร์เนียเข็มแข็งเติบโตไปพร้อมกัน โดยเธอยินดีรับฟังและรับคำแนะนำจากผู้อาวุโสและผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆด้วยความเคารพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทย

ผู้สมัครหมายเลข 2 นางสาววลัยพร เกษทอง

ทีมรวมใจไทย-รวมพลัง พัฒนา เดินหน้า ไปสู่สากล

หญิงแกร่งหมายเลข 2 แม้จะเพิ่งย้ายมาอยู่แอล.เอ. ได้ไม่นาน แต่ในช่วงหลายปีมานี้เธอ ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงและนับเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ปล้ำกับงานสำคัญๆ จนประสบความสำเร็จมาแล้ว ปัจจุบันเธออายุ 45 ปี มีดีกรีปริญญาโทจากบริหารธุรกิจจาก University of West Florida และปริญาโทสาขาสมุทรศาสตร์เคมี พ่วงปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รวมทั้งประกาศนียบัตร LUTCF ทางด้านการประกันภัยจาก American College of Financial Service ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Transamerica Agency Network ในตำแหน่งตัวแทน

ประวัติการทำงาน มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัยมากกว่า 10 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ วางแผนประกันภัยธุรกิจ การวางแผนการเกษียณอายุ Estate Planning และสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง รวมทั้งบริหารทีมตัวแทน โดยดูแลลูกค้ามากว่า 1,000 ราย

นอกจากนี้เธอยังเคยเป็นกรรมการขององค์กรที่ให้ความรู้และสนับสนุนธุรกิจการประกันภัย เช่น National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) เป็น Co-Chair of Educational Committee ของ Estate Planning Council of Emerald Coast ได้รับรางวัล top 50 ทางด้านการขาย top 10 ในตำแหน่งผู้จัดการทีมขาย และ top worksite award จากบริษัท AIG ก่อนที่จะมาเริ่มงานที่บริษัท Transamerica Agency Network เมื่อต้นปี 2016

สำหรับประวัติครอบครัวนั้น เธอเป็นบุตรสาวคนเดียวของครอบครัวข้าราชการ ญาติพี่น้องบิดามารดา ต่างรับราชการทำงานให้แผ่นดินไทย เธอจึงได้รับการเลี้ยงดูและสั่งสอนให้เข้าใจอย่าง ลึกซึ้งว่า คนไทยทุกคนนอกจากจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือสังคมด้วย เมื่อมีโอกาสได้มาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชุมชนไทย เธอจึงได้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือในทุกโอกาส

โดยเริ่มทำงานช่วยเหลือชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2006 เป็นล่ามอาสาสมัครให้กับ Okaloosa และ Escambia County Court รัฐฟลอริด้า, ร่วมจัดงานกงสุลสัญจรในชุมชนไทยในรัฐฟลอริด้าทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือ, ร่วมจัดงานสำคัญทางศาสนาและชุมชนจนถึงปี 2013 เและปัจจุบันเป็นเครือข่ายช่วยเหลือชุมชนไทยให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

ขณะที่งานชุมชนในนครลอสแอนเจลิสนั้น เธอเริ่มเข้ามามีบทบาทในปี 2013 โดยเป็นครูอาสาที่วัดป่าธรรมชาติตั้งแต่ปี 2013-2015, เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี่เมือง Monterey Park และขณะนี้เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียฯ, กรรมการบอร์ดบริหารของสภาหอการค้าไทย-อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย และเป็นเลขานุการและประชาสัมพันธ์สมาคมไทยฯ ตั้งแต่ปี 2015 -2016

ผลงานหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการของสมาคมไทยฯ โดยตรง อาทิเช่น กิจกรรมโครงการสืบสานภาษาและมรดกไทย กิจกรรมกีฬาประเพณีสมาคมไทยเหนือ-ใต้ ร่วมจัดกิจกรรม Bike for Dad Bike for Mom งาน Thai Town Art Show เพื่อเทิดพระเกียรติการครองราชสมบัติครบ 70 ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9 และริเริ่มโครงการใหม่หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการแม่เหล็กสายด่วนคนไทย โครงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 2016 (ร่วมกับ Secretary of State office และ LA Country Clerk-Registrar Office) โครงการสัมนา “ความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างคนไทยในอเมริกา” และร่วมจัดงานประชุม Samakkee Summit ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่มีการรวมตัวของสมาคมไทยทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา (ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, Thai CDC และ TABA) เป็นต้น นอกจากงานนั้เธอยังให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ ชมรมฯ ต่างๆ ในชุมชนไทยแอล.เอ. ในการจัดกิจกรรมมากมายอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้วย

กล่าวได้ว่าเธอเป็น “นักกิจกรรม” ตัวยง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนไทยและสหรัฐอเมริการอบด้าน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ทั้งผู้นำชุมชนและบุคคล ทำให้เธอได้ทีมงานอันแข็งแกร่งเข้ามาร่วมทำงาน ภายใต้ชื่อทีม “รวมใจไทย” รวมพลัง พัฒนา เดินหน้า ไปสู่สากล

ประกอบด้วย กิตติกรณ์ กลีบการะเกตุ รองนายกสมาคมฝ่ายทั่วไปและการกีฬา, โสมอุษา (จารุจินดา) โอคอนเนล เลขานุการสมาคมฯ, พชรพรรณ (ดอนไธสง) รอยส์ตัน เหรัญญิกสมาคม, ไพฑูรย์ สรุจิกำจร รองนายกฯ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์, รัตนหทัย ใจยง รองนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมทางสังคม, พนมพร โทญ่า บริล รองนายกฯ ฝ่ายบริการชุมขน, ไมล์ เรืองศรี รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ, สุทธิอัตถ บุญชื่น รองนายกฯ ฝ่ายวิชาการ และวินัย ศุภมงคลทวีสุข ช่างภาพและกรรมการสมาคมฯ

และยังได้สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง ประธานโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ และอดีตนายกสมาคมไทยฯ, พลเทพ อินทุรัตน์ ประธานสภาหอการค้าไทย-อเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย, นงเยาว์ วรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน, พญ.สุวรรณี วิทยพูม ประธานบอร์ดสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯและแพทย์ผู้ช่วยเหลือชุมชนไทย, ดีดี้ สิทธิเสรี ประธานโครงการฝันเป็นจริง (ขาเทียม), เทเรซ่า ซุงนายกสโมสรโรตารี่ไทยทาวน์ และอดีตนายกสมาคมไทยฯ, พรรณพิลาส วีรวรรณ ทนายและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมไทยทนายไทย-อเมริกัน (TABA) และทิม เชอร์ รองประธานบริษัท HC Foods และเป็นผู้ประกอบการนำเข้าและกระจายสินค้าเอเชียรายใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย

โดยเธอและทีมงานทั้งหมดมุ่งหวังจะสานต่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนไทย ภายใต้การขับเคลื่อนโดยสมาคมไทยฯ ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งของไทยและสหรัฐ เพื่อจุดมุ่งหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชนและเป็นสะพานเชื่อมไทยไปสู่สากลในอนาคต