แนะแนว“โรบินฮูด”รับมือเจ้าหน้าที่หากถูกตรวจ

ศูนย์บริการข้อมูลและสุขภาพไทย ร่วมกับ National Immigration Law Center จัดสัมมนา “แนวทางปฏิบัติของคนไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ถูกต้องตามกฏหมาย” โดยเชิญผู้รู้ด้านกฏหมายตัวจริงมาเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำและวิธีรับมือกับเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นตามวิธีการที่ถูกต้องตามกฏหมายระบุ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2016 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางปฏิบัติของคนไทยที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” จัดโดยศูนย์บริการข้อมูลและสุขภาพไทย (Thai Health and information Services) ร่วมกับ National Immigration Law Center โดย Ms. Shiu – Ming Cheer, Senior Staff Attorney and Field Coordinator เป็นวิทยากรในการบรรยายและตอบข้อซักถาม

งานนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60 คน และมีรายละเอียดการบรรยายในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ประเด็นการจับกุมตัวผู้ที่พำนักในสหรัฐฯอย่างไม่ถูกต้องนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจะมุ่งเน้นการจับกุมตัว โรบินฮูดที่เคยกระทำผิดกฏหมายในคดีอาญาที่มีความรุนแรงก่อนเป็นกลุ่มแรก ตามด้วยกลุ่มที่มีการกระทำผิดกฏหมายในคดีลหุโทษ ซึ่งเป็นความผิดอาญาที่มีโทษเล็กน้อย จากนั้นจึงเป็นกลุ่มที่ทำผิดกฏหมายคนเข้าเมือง และกลุ่มที่เคยถูกศาลสั่งให้ออกประเทศ ในวันที่/หลังวันที่ 1 มกราคม 2014

2. กรณีมีการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ Immigration and Custom Enforcement (ICE) บุคคลทุกคนที่พำนักอยู่ในสหรัฐฯ มีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะตามกฎหมายและสถานะการพำนักในสหรัฐฯ ของตน (right to remain silent และ right to an attorney) อาทิ เกิดที่ไหน เดินทางมาสหรัฐฯ ได้อย่างไร ฯลฯ และสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ICE ว่าขอปรึกษากับทนายความก่อนจะตอบคำถามใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางมลรัฐอาจต้องบอกชื่อของตนเองให้เจ้าหน้าที่ทราบ

3. เมื่อเผชิญหน้ากับจ้าหน้าที่ ICE บุคคลที่พำนักในสหรัฐฯ มีสิทธิที่จะไม่ลงนามในเอกสารที่ตนไม่เข้าใจข้อความหรือไม่เข้าใจเนื้อหาของเอกสารนั้น ควรรอปรึกษาทนายความก่อนการลงนามในเอกสารใด ๆ ทั้งนี้ผู้ถูกตรวจค้นต้องไม่แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือใช้เอกสารปลอมแปลง/บัตรปลอม ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินคดีในภายหลัง

4. การขอตรวจค้นบ้านพักของบุคคลที่พำนักในสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ ICE จะต้องมีหมายค้น/หมายศาล ซึ่งลงนามโดยผู้พิพากษาเท่านั้น

5. บุคคลที่พำนักในสหรัฐฯ อย่างไม่ถูกกฎหมายควรจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความ ประสานกลุ่มเพื่อนที่สามารถให้ความช่วยเหลือ ดูแลบุคคลในครอบครัวในกรณีที่คนใดคนหนึ่งถูกจับกุมตัวชั่วคราว และรวบรวมจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ในที่ปลอดภัย

6. จัดตั้งเครือข่ายเพื่อน ครอบครัว เพื่อนบ้าน ในการให้ความช่วยเหลือกันและหากเกิดเหตุการณ์บุกจับกุมตัว โปรดแจ้ง United We Dream’s hotline โทร.1-844-363-1423 หรือส่งข้อความ ภาพถ่าย วีดีโอคลิป ที่หมายเลข 877877

นางวลัยพรรณ เกษทอง ซึ่งรับหน้าที่เป็นล่ามในงาน ได้กล่าวภายหลังว่า นับว่าเป็นความสำเร็จเป็นอย่างดีที่มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังมากกว่า 50 คน ซึ่งเชื่อว่ามีชาวไทยที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฏหมายมากกว่าจำนวนนี้แน่นอน แต่คงไม่กล้าที่จะปรากฏตัว แต่ก็ได้รับทราบว่ามีการเรียกร้องให้มีการจัดสัมมนาเช่นนี้อีก เพราะผู้ที่มีรูปลักษณ์เป็นคนเอเชียนนั้น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุได้ว่า ใครเป็นโรบินฮูดหรือไม่ อาจจะมีการจับผิดตัว จึ่งจำเป็นที่คนไทยทุกคนควรรับทราบสิทธิ์ของตนเอง หากมีการขอตรวจค้นหรือจับกุมเกิดขึ้น