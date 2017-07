บทนำประจำวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

หากจะบอกว่า ทรัมป์ คือ ผู้นำสหรัฐฯ ที่นิยมชมชอบการใช้โซเชี่ยลเพื่อประชาสัมพันธ์หรืออัพเดทข้อมูลต่างๆของตัวเองเป็นชีวิตจิตใจก็คงไม่ผิดหนัก เพราะเขาเองก็ไม่ต่างจากผู้นำประเทศอื่นหรือเหล่าคนดังที่ชื่นชอบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการใช้ “ทวิตเตอร์”

ทวิตเตอร์คืออะไร? ถ้าใครยังไม่รู้จัก Twitter.com ก็คือ บริการส่งข้อความเป็นประโยคสั้นๆ ที่คุณส่งไปนั้นจะเป็นการบอกว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่? เพื่อเป็นการบันทึก ณ ช่วงเวลานั้นลงไปในทวิตเตอร์ของคุณ

เช่น “กำลังจะกินข้าว” “กำลังจะออกจากบ้าน”… สิ่งที่ช่วยให้ทวิตเตอร์มีประโยชน์และสนุกมาก ก็คือ คุณสามารถติดตาม (Follow) คนอื่นๆ ที่เค้าเขียนข้อความลงไปในทวิตเตอร์ของเค้าได้ว่าเค้าคนนั้นกำลังทำอะไร เมื่อคุณติดตาม (Follow) เค้าแล้ว คุณก็ได้รับข้อความเหล่านั้นด้วยไปพร้อมๆ กัน

ทวิตเตอร์ มักจะถูกใจคนที่ชอบติดตามข่าวสาร, ข่าวด่วน หรือเรื่องราวชีวิตของคนดัง จากข้อความสั้นๆ ของคนเหล่านั้น แต่ก็มีบางคนที่ชอบทวิตติด(แฮชแท็ก)กลิ่น “ดราม่า” หรือ “กอสซิป” แรงๆ เช่นกัน

ย้อนกลับมาที่ท่านผู้นำสหรัฐฯ มีคนทั่วโลกติดตามเขาอยู่เป็นจำนวนมาก และท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินหรือผ่านหูมาบ้างว่า ทรัมป์เป็น “นักทวิตตัวยง” ที่มักจะอัพเดทเป็นรายวัน/ชั่วโมงหรือ(เกือบ)ทุกนาที

ทรัมป์ชอบทวิตทิ้งอารมณ์ เหมือน “ทิ้งระเบิด” ข้อความไว้ในทวิต ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการ “โจมตี” ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยกับเขา หรือตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขานั่นเอง

ล่าสุดทรัมป์ใช้ทวิตเตอร์ “คุกคาม” สื่อซีเอ็นเอ็นอย่างเผ็ดร้อน หลังจากที่นักข่าว 3 คนต้องลาออกเนื่องจากเขียนข่าวเท็จถึงคนสนิทของทรัมป์

เรื่องมันน่าจะจบแค่นี้ แต่คนกลับไม่จบ ทรัมป์ไม่ลดลาวาศอก แม้เจ้าตัวนักข่าวจะยื่นซองขาวแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนเขาจะยังสะใจไม่พอ เลยหันมาเล่นงาน “ซีเอ็นเอ็น” ต่อ

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN!

แถมจัดหนัก ด้วยการทวีตคลิปรายการมวยปล้ำที่ตัวเองเคยเป็นแขกรับเชิญ แต่ตัดต่อใบหน้าของคู่ต่อสู้เป็นโลโก้ของสำนักข่าว “ซีเอ็นเอ็น” พร้อมแฮชแท็ก #FraudNewsCNN และ #FNN

ทรัมป์ถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากเรื่อง “พฤติกรรมไม่เหมาะสม” กับ “ตำแหน่งหน้าที่” และภาพลักษณ์ของทำเนียบขาว! แต่เขากลับตอบโต้ว่าการใช้ทวิตเตอร์ของเขา สะท้อนความเป็น “ ผู้นำยุคใหม่”

My use of social media is not Presidential – it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again!

นอกจากนี้เขายังบอกว่าที่ระดมทวิตข้อความโจมตีสื่อหลักของสหรัฐฯ ก็เพราะสื่อเหล่านั้นพยายามโน้มน้าวให้ทุกฝ่ายเห็นว่าเขาไม่ควรใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งๆ ที่เขาชนะการเลือกตั้งได้ก็เพราะการให้สัมภาษณ์ การขึ้นปราศรัย และการใช้เครือข่ายออนไลน์เป็นหลัก

ที่สำคัญเขายังสามารถเอาชนะบรรดา “สำนักข่าวลวง” ทั้งหลายได้ด้วย และเขา “จะต้องชนะ”…

ข้อความโจมตีสื่อของทรัมป์ ยังคุกคามไปถึง “โจ สการ์โบโรห์” และ “มิก้า เบรซินสกี้” พิธีกรร่วมของรายการ “มอร์นิ่ง โจ” ทางสถานีเคเบิลเอ็มเอสเอ็นบีซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่า “โง่เง่า” เป็น “สำนักข่าวปลอม” และเป็นรายการเรตติ้งต่ำ

พร้อมด่าพิธีกรชายว่า “เป็นโรคจิต” ขณะที่พิธีกรร่วมหญิง ถูกวิจารณ์ว่า “เธอต้องเจ็บปวดเจียนตายไปทั่วหน้าที่ร้อยไหมไว้”

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้นำสหรัฐในระยะหลัง ได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่บรรดาแกนนำของพรรครีพับลิกัน

ถึงขนาด “ลินด์ซีย์ เกรแฮม” วุฒิสมาชิกรัฐเซาท์แคโรไลนา ยังบอกว่าพฤติกรรมการใช้ทวิตเตอร์ของทรัมป์นั้น “ต่ำกว่ามาตรฐานของการเป็นประธานาธิบดี”

“เบน แซสซี” วุฒิสมาชิกรัฐเนแบรสกา วิจารณ์การใช้ถ้อยคำของผู้นำสหรัฐบนทวิตเตอร์ ว่า “ทำลายเกียรติยศและภาพลักษณ์ของทำเนียบขาว”

ดูเหมือนว่า “ความสนุกของทรัมป์ในการใช้สื่อโซเชี่ยล” กำลังสร้างความอับอายให้กับชาวอเมริกัน…เป็นยุคที่ดู “แย่” ที่สุดของสหรัฐฯที่มี “ผู้นำนักเลงคีย์บอร์ด” คอยสร้างสงครามน้ำลาย โดยไม่สนใจว่าจะทำลายชื่อเสียงของประเทศเพียงใด!