บทนำ ประจำวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

***น่าเสียดายเป็นอย่างมากที่เราไม่สามารถส่ง “โรเบิร์ต ลี เอน” ชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี เข้าไปนั่งเก้าอี้เป็นผู้แทนของชุมชนชาวเอเชี่ยนในสภาสหรัฐฯได้สำเร็จ เมื่อเขาพ่ายคะแนนโหวตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐแคลิฟอร์เนียเขต 34 ให้กับจิมมี่ โกเม็ซ ชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิคไปอย่างเฉียดฉิว

แต่ถึงกระนั้นชุมชนไทยก็ขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้โรเบิร์ตอย่าเพิ่งยอมแพ้ และหวังว่าเขาจะสามารถเข้าไปเฉิดฉายในวงการการเมืองได้สำเร็จในอนาคตข้างหน้า!

…ภาพรวมของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ถือว่ามีส่วนร่วมการเมืองอเมริกาไม่มากนัก…เรามีพันโทหญิง ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สตรีเชื้อสายไทยคนเดียวที่เข้าไปอยู่ในการเมืองอเมริกาอย่างเต็มตัว ในบทบาทของส.ว.รัฐอิลลินอยส์

ส่วนชุมชนไทยจในแอล.เอ….เรายังไม่มีตัวแทนเข้าไปในการเมืองท้องถิ่นเลย แต่เราก็ทราบดีกว่า หน่วยงานรัฐบาลไทยตั้งแต่เหล่าอดีตกงสุลใหญ่ฯก่อนหน้า จนถึงกงสุลใหญ่แอล.เอ.ธานี แสงรัตน์ คนปัจจุบัน ได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ชาวไทยที่เป็นพลเมืองอเมริกัน มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งในทุกครั้ง หรือแม้กระทั่งการปั้นโครงการเพื่อปูทางให้ลูกหลานไทยไปฝึกงานกับสำนักงานการเมืองท้องถิ่น

ตอนนี้ยังต้องใช้เวลาเพื่อฟูมฟักและผลักดัน แต่เชื่อว่าเราจะเห็นคนไทยแอล.เอ.เข้าไปยืนในสภาคองเกรสในสักวัน!

***สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส (บีโอไอ) หนึ่งหน่วยงานรัฐบาลไทยที่มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนไทยในต่างแดน ฝากมาแจ้งกับพี่น้องชาวไทยที่สนใจหรือมีลูกหลานอยากจะให้ร่วมงานกับราชการไทย ตอนนี้โอกาสดีมาถึงแล้ว!!

บีโอไอแอล.เอ. กำลังเปิดสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง “ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน)” จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,818 เหรียญ

ผู้ที่สนใจจะต้องเข้าข่ายตามคุณสมบัติที่บีโอไอกำหนด คือ ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีหรือสูงกว่า, มีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างน้อย 1 ปี, พูด เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ดี, มีประสบการณ์และชำนาญการขับรถในสหรัฐฯ, ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint, Outlook ได้ดี,

นอกจากนี้คุณสมบัติอันจำเป็นอย่างยิ่งของผู้สมัคร ยังต้องมีความซื่อสัตย์, ขยันหมั่นเพียร, อดทน, มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐฯอย่างถูกต้องและมีสุขภาพแข็งแรงด้วย

ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการลงทุน) นั้น มีหน้าที่จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน เช่น การพบปะนักลงทุนเป้าหมาย การจัดสัมมนาการลงทุน การจัดโรดโชว์ การจัดคณะนักลงทุนไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานทั่วไป รวมถึงค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนด้วย

ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับคัดเลือกร่วมงานกับบีโอไอแอล.เอ. ยังมีหน้าที่หลักช่วยหัวหน้าสำนักงานในการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน และทำงานอื่นๆ ในสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำรายงานกิจกรรมของสำนักงาน รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถศึกษาและขอรับใบสมัคร-ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส 611 N. Larchmont Blvd. Fl. 3 Los Angeles CA 90004 โทร. 1-323-960-1199 อีเมล boila@sbcglobal.net

ในระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9-12 น. และ 13-16 น.จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2017 หากได้รับคัดเลือกผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจาก Office of the Attorney General, State of California Department of Justice ภายใน 30 วัน สำนักงานฯ จะจ้างผู้ได้รับคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป

ส่งท้ายอาทิตย์นี้ หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย เลือกได้ ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นประธานบอร์ด อ๊อฟ ทรัสตี้ คนใหม่

บอร์ดนี้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งประธานหอการค้าฯคนใหม่สืบต่อจาก “พลเทพ อินทุรัตน์”