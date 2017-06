บทนำ ประจำวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

ถ้า “โดนัลด์ ทรัมป์” ยังคงเป็นผู้นำประเทศสหรัฐฯ และการปราบปรามโรบินฮูด เป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลนี้…. วิถีชีวิตคนไทยที่นี่ย่อมสั่นคลอนเป็นธรรมดา โดยเฉพาะกับผู้ที่ลักลอบอยู่อาศัยอย่างผิดกฏหมาย

สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส หน่วยงานของรัฐบาลไทย มีหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทยในต่างแดน…เข้าใจเป็นอย่างดีว่าคนไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหาเช้ากินค่ำ และไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงตามที่สหรัฐฯหมายหัว แต่ก็อาจมีสิทธิ์ถูกลูกหลงสุ่มตรวจจับได้เช่นกัน

…ยิ่งช่วงนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายตามสถานที่ต่างๆมากขึ้น ทางสกญ.แอล.เอ. ยิ่งห่วงใยพี่น้อง จึงได้ออกเอกสารฉบับหนึ่งเพื่อเตือนชาวไทยเกี่ยวกับการใช้ความระมัดในการเดินทางเป็นการเฉพาะ!

สยามมีเดียอ่านแล้วเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมีจุดประสงค์ดีเพื่อชุมชนไทย จึงขอคัดลอกนำมาเผยแพร่อีกทาง และขอชื่นชมการทำงานของกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่กงสุลฯชุดนี้ ที่ใส่ใจความเป็นอยู่ของพี่น้องชุมชนไทยโดยไม่เลือกสถานะ!

ในรายละเอียดของเอกสารระบุไว้ชัดเจนว่าปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐฯ มีความเข้มงวดและสุ่มตรวจเพื่อจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายและอยู่เกินกำหนดมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการตั้งด่านตรวจของ US Customs and Border Protection (CBP) บนฟรีเวย์และไฮเวย์ในเส้นทางที่อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเม็กซิโก เช่น I-10 US 54 และ US 70 ในช่วงที่ผ่านมามลรัฐนิวเม็กซิโกและเท็กซัส เพื่อตรวจสอบหลักฐานแสดงตนของผู้ที่เดินทางและอาจมีการตรวจค้นรถยนต์ในบางกรณี

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเตือนคนไทยให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง …. ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเดินทางฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเม็กซิโก และให้ใช้เส้นทางตอนกลางหรือตอนบนของประเทศแทน

ควรพกหลักฐานแสดงตนในระหว่างการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบเขียว ( Green Card) และบัตรประจำตัว (State ID) ไปด้วย

ส่วนผู้ที่อยู่เกินกำหนดและถูกจับกุมตัว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐฯ ว่าต้องการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ (Royal Thai Consulate – General Los Angeles) เพื่อขอรับความช่วยเหลือ (Consular Assistance)

เพราะหากท่านไม่แสดงความประสงค์ดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ได้รับแจ้งการถูกจับกุมของท่านและทำให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก

และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ควรบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือในที่ที่เรียกใช้ได้สะดวก เพื่อใช้ติดต่อเวลาถูกจับกุมหรือต้องการความช่วยเหลือ

สถานกงสุลใหญ่ฯ โทร. 323-962-9574 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)

สายด่วนฉุกเฉิน (Hotline) 323-580-4222 (กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง)

นอกจากนี้สยามมีเดียขอแนะนำว่า ท่านควรจะติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง webpage http://thaiconsulatela.org/ หรือ Facebook ที่ thaiconsulatela หรือ twitter ที่ ThaiCGLA เพื่อเตรียมการและเตรียมพร้อมไว้เสมอ… ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราเชื่อว่าไม่มีโรบินฮูดคนไหนอยากได้ตั๋วฟรีกลับบ้านแน่ๆ

หมายเหตุ: สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ไม่ได้มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยทำผิดกฏหมายสหรัฐฯ ด้วยการลับลอบอยู่อย่างผิดกฏหมายแต่อย่างใด

สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ตั้งอยู่เลขที่ 611 N Larchmont Blvd. 2nd Fl. Los Angeles, California 90004