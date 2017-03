บทนำ ประจำวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

ภายหลังที่ “โดนัลด์ ทรัมป์” ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศ ได้เกิดผลกระทบกับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่อเมริกันซิติเซ่นหรือถือกรีนการ์ด

ช่วงนี้ได้ฟัง “เสียง” ทั้งโรบินฮูด และเด็กนักเรียนที่ถือวีซ่า F1 ว่ากลัวกันอย่างหนัก จะออกไปทำงานก็ต้องภาวนา ขออย่าให้ร้าน “ซวย” ถูกบุกตรวจ บุกจับ…เด็กๆ ที่ตั้งใจเรียน ก็ยังหายใจไม่คล่อง เพราะกลัววันดีคืนดีโรงเรียนอาจ “ถูกปิด” ไม่ทันตั้งตัว เดือดร้อนให้ต้องหาโรงเรียนใหม่

ใครหลายคนตั้งใจเดินทางกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว ก็ต้องเปลี่ยนแผน เพราะได้ยินว่าเริ่มมีคนกลับเข้าสหรัฐฯไม่ได้บ้างแล้ว! …เหล่านี้เป็นเรื่อง “สั่นประสาท” ให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก อย่าว่าแต่ไปเที่ยวนอกสหรัฐ ทั้งๆ ที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ แค่เที่ยวต่างรัฐ ยังต้องคิดแล้วคิดอีก

….ผู้เขียนถูกถามเยอะๆ เข้าก็เริ่มไม่กล้าการันตี สุดท้ายได้แต่แนะนำว่า ทางที่ดี คือ ไม่ควรเดินทาง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ

เพราะ “ความระห่ำ” ของทรัมป์กับมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการกวาดล้างผู้อพยพที่เข้ามาให้สหรัฐฯ อย่างไม่ถูกต้อง เหนือเกินคาดเดา…เนื่องจากปธน.คนนี้ให้อำนาจกับหน่วยงานรัฐบาลใช้สิทธิ์ตามกฏหมายในการจับกุมหรือดำเนินดคีอย่างเต็มที่

ตอนนี้เริ่มมีเสียงคน “รับไม่ไหว” ถามหา “ทางออก” ตามรัฐธรรมนูญว่ามีข้อไหนระบุไว้เพื่อ “ปลดผู้นำประเทศ” ลงจากตำแหน่งได้บ้าง…

นักข่าวอาวุโส “สุทธิชัย หยุ่น” เขียนบทความถึงความเป็นไปได้ เขาบอกว่า ทางออกที่จะเอาเก้าอี้คืนจากปธน. ได้นั้น จะต้องใช้กระบวนการ Impeachment (การตั้งข้อกล่าวหาข้าราชการหรือนักการเมืองว่าได้กระทำผิดต่อหน้าที่)

ที่ผ่านมามีปธน. 2 รายที่เคยถูกเข้าสู่กระบวนการ Impeachment แต่สุดท้ายก็รอดทั้ง 2 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ “บิล คลินตัน” ประธานาธิบดีคนที่ 42 ที่สภาล่างฯลงมติถอดถอนเมื่อปี 1998 ในข้อหาเบิกความเท็จ และขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศอื้อฉาว กับสาวฝึกงานในทำเนียบขาวชื่อโมนิกา เลเวนสกี้ แต่วุฒิสภาก็ลงมติว่าเขาไม่ผิด คลินตันจึงรอดจากการถูกปลดจากตำแหน่ง

ส่วนปธน.สุดเครซี่ คนปัจจุบัน เชื่อว่านอกจากชาวมะกัน ที่ต้องการ “จัดการ” กับเขาหากเกิดเรื่องที่เสียหายต่อประเทศชาติ สมาชิกคองเกรสฝ่ายเดโมแครต ที่ถึงแม้จะมีเสียงในสภาน้อยกว่า แต่ก็เริ่มจะพูดถึงการเดินหน้าตั้งข้อหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการ impeachment เช่น ประเด็นที่ยอมให้รัสเซียเจาะล้วงความลับเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง หรือกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนของประธานาธิบดี

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญบางคนเริ่มพูดถึงมาตรา 4 ในบทแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญที่ 25 ที่เรียกว่า Article 4 of the 25th Amendment บทบัญญัตินี้ไม่เคยถูกนำมาใช้ในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐฯ แต่ภาวะการเมืองสหรัฐวันนี้ถือว่า “ไม่ปกติ” เอามากๆ จึงมีคนยกมาตรานี้ขึ้นมาตีความว่านี่อาจจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีหากเกิดความจำเป็นจริงๆ ขึ้นมา

มาตรานี้เปิดทางให้คณะรัฐมนตรีเป็นคนดำเนินการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดี “ในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้” หัวใจของเงื่อนไขนี้คือ “….the President is unable to discharge the powers and duties of his office…”

ตามสาระแห่งมาตรานี้ รองประธานาธิบดีและเสียงส่วนใหญ่ในคณะรัฐมนตรี สามารถมีมติถอดประธานาธิบดี หากเห็นว่าผู้นำสูงสุดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป

เมื่อเสียงส่วนใหญ่ ครม. ลงมติเช่นนี้ก็มอบให้รองประธานาธิบดีขึ้นมาทำหน้าที่แทนแล้วแจ้งแก่รัฐสภา หากประธานาธิบดีไม่ยอม เรื่องก็จะไปถึงรัฐสภา และต้องใช้เสียงสองในสามของทั้งสองสภา จึงจะมีผลให้ประธานาธิบดีตกจากตำแหน่ง

ตัวหนังสือของมาตรานี้เขียนไว้อย่างนี้ “Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President.”

นักข่าวอาวุโสคนนี้ ทิ้งท้ายบทความของเขาไว้ว่า ถึงแม้โอกาสมีน้อยยิ่งกว่าน้อย แต่เขาเชือว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ในสหรัฐฯ

ผู้เขียนก็แอบลุ้น ทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะไม่รู้เดโมแครตต้องใช้ “เกมการเมือง” ยังไงเพื่อล็อบบี้เสียงข้างมากในสภาเพื่อ “ปลด” ชาย “บ้าระห่ำ” คนนี้ได้ หากเขายังคงเป็น “เด็กดี” ว่านอนสอนง่ายของเหล่าผู้มีอำนาจในรีพับลิกัน