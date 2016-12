บทนำ ประจำวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559

***ปีนี้ผู้เขียนไม่ได้ฉีดวัคซีน Flu Shot ทั้งๆ ที่คิดว่าดูแลตัวเองอย่างดี แต่ก็ยังหนีไม่พ้น “หวัดกิน” ขณะที่นั่งพิมพ์ข้อความถึงท่านผู้อ่านขณะนี้ ผู้เขียนกำลังรักษาตัวให้ร่างกายกลับคืนสู่ปกติ…

ดังนั้นในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเต็มตัว แฟนสยามมีเดียจึงควรรักษาสุขภาพกันให้ดี ด้วยวิธีง่ายๆ คือ นอนหลับให้เพียงพอ ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดื่มน้ำสะอาดให้มาก และขยันออกกำลังกาย แต่อย่าหักโหมจนเกินไป ให้เอาแต่พอดี…

นอกจากนี้สิ่งที่ควรต้องให้ความใส่ใจเพิ่มขึ้นอีกสักนิด คือ การขับรถในช่วงวันหยุดเทศกาล มักจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าวันปกติทั่วไป

***ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่กำลังมา … แต่พสกนิกรชาวไทยในสหรัฐฯ ยังคงโศกเศร้าและอาลัยถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 …เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2016 คนไทยในแคลิฟอร์เนีย จากลอสแอนเจลิส, ซานดิเอโก และซานฟรานซิสโกกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันหน้าบิลบอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ถูกตั้งขึ้นในไทยทาวน์ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. เป็นเวลา 1 เดือน และกำหนดอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ลงในวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา

โดยพนกนิกรได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร และร่วมร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” พร้อมบันทึกภาพประวัติศาสตร์เพื่อทำเป็นมิวสิควิดีโอชุดพิเศษของคนไทยในต่างประเทศเป็นครั้งแรก

นูโน่ “สุรสีห์ จิตตมานนท์กุล” ฝากมาแจ้งว่า สามารถดาวโหลด mp3 เพลงความฝันอันสูงสุด version คนไทยในอเมริกา (Los Angeles) ได้ที่ https://we.tl/lUioqeyKpF ถึงวันที่ 4 มกราคม 2017

***หอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย (Thai American Chamber of Commerce of California) ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าอาหารและผู้ที่สนใจการนำเข้าสินค้าอาหารมายังสหรัฐอเมริกา กับงานสัมมนาเรื่อง Food Import into the United States ที่จัดโดย Port of Los Angeles

งานสัมมนานี้จัดขึ้น “ฟรี” ไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันที่ 26 และ 27 มกราคม 2017 ตั้งแต่เวลา 9.00 am – 3.30 pm ที่ Ports O’Call Restaurant (1200 Nagoya Way, San Pedro, CA 90731)

โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้ข้อมูลความรู้เรื่องข้อกำหนดของ FDA ในการนำเข้าอาหาร, ขั้นตอนในการเตรียมสินค้า เพื่อให้ได้ FDA Certified, หน้าที่ต่างๆ ของ FDA, USDA และ Custom ในการนำอาหารเข้าสหรัฐฯ, ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าอาหาร, เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่จะได้เรียนจากเว็บไซต์ของ Trade Connect ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการของ Post of Los Angeles และเรียนรู้ถึง Inspection, Testing, Certification และ Verification ของสินค้าอาหาร

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมงานสัมมนา Food Import into the United States ให้ลงทะเบียนได้ที่ http://tinyurl.com/FoodImport17 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Jean Coronal ทางอีเมล jcoronel@portla.org