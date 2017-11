ต๊ะ พิภู โบกมืออำลาอ่านข่าว เรื่องเล่าเช้านี้ แล้ว

หลังจากนัั่งประจำอ่านข่าวในรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ทางช่อง 3 มาเป็นเวลา 1 ปีกว่าๆ ของหนุ่ม “ต๊ะ พิภู พุ่มแก้ว” จนหลายคนเริ่มจะจำภาพและคุ้นเคยกับเสียงของ ต๊ะ พิภู กันในทุกเช้ากับการเล่าข่าวอย่างออกอรรถรส

แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรื่องเล่าเช้านี้ ก็เช่นกัน มีการปรับโฉมใหม่ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งในรูปแบบใหม่ไม่มี ต๊ะ พิภู ร่วมเป็นทีมอ่านข่าวด้วย

และเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนข่าวรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ที่ติดตามเขาและขอบคุณทีมงานในรายการที่ดูแลกันมาอย่างดี เจ้าตัวได้เขียนถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจไว้ดังนี้

“Good Team makes Good Shows! Until we meet again, Thank You, See you, Goodbye

“เป็น #ช่วง1ของชีวิต เป็น 1 ปี 4 เดือน กับ 15 วัน ที่เจ๋งมากๆ เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ และฝึกฝนที่สนุกดี และเป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้รู้จักทุกคน ผมคงไม่มีคำพูดอะไรนอกจากคำว่า #ขอบคุณ ขอบคุณสำหรับโอกาส ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ สั่งสอน ขอบคุณสำหรับความน่ารัก และขอบคุณที่ช่วยดูแลผม ขอบพระคุณจากใจจริงๆ ครับ (มีอีกหลายท่านที่ผมไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วย แต่ก็ขอบคุณมากๆ เช่นกันนะครับ)

ทั้งนี้ ต๊ะ พิภู จะไปนั่งอ่านข่าวประจำในรายการไหน ช่วงเวลาใดของช่อง 3 ต้องติดตามกันนะคะ