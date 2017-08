“เชียร์” ปลื้มแฟนคลับร่วมมีตติ้ง ยันไร้ของขวัญวันเกิดจาก “ไฮโซบิ๊ค”

“เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์”ปลื้มแฟนคลับแห่ร่วมแฟนมีตติ้งฉลองย้อนหลังวันเกิดแน่น เผยคู่จิ้น “เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์” พร้อมครอบครัวหมีหอบเค้กเซอร์ไพรส์ ยันไร้ของขวัญชิ้นพิเศษจากไฮโซ “บิ๊ค”

เป็นการรวมตัวกับแฟนคลับที่มากันอย่างแน่นขนัดเลยทีเดียวสำหรับการจัดแฟนมีตติ้งของสาว “เชียร์ ฑิฆัมพร” โดยใช้ชื่องาน ว่า “14th Anniversary CheerClub We Come to Cheer” ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยถึงบรรยากาศ และโมเมนต์วันเกิดให้ได้ฟังว่า

สำหรับมีตติ้งวันนี้ภาพที่เห็นก็เป็นบรรยากาศพิเศษมาก ตนรู้สึกปลื้มแลพชื่นใจที่มีแฟนคลับมาจากทั่วประเทศ ปกติไม่ค่อยจัดเพราะทำงานไม่มีเวลา แต่ครั้งนี้แฟนคลับเรียกร้องเลยจัดขึ้น เขาก็มากันเยอะกว่าที่คาดการไว้ 14 ปีที่อยู่กับแฟนคลับมาก็ขอขอบคุณมาก บางคนเห็นตั้งแต่เด็กๆ เหมือนโตมาด้วยกัน โดยการจัดมีตติ้งครั้งนี้ก็จะนำเงินที่รับบริจาคและรายได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปทำบุญโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือส่วนแรกมอบให้กับโครงการเด็กตาบอดที่จังหวัดลพบุรี ส่วนที่ 2 ได้ปรึกษากับเพื่อนสนิทอย่าง “การ์ตูน อินทิรา” จะมอบเป็นทุนการศึกษาเด็กยากไร้ส่วนที่ 3 ก็ช่วยพวกสัตว์ยากไร้มอบให้กับมูลนิธิเดอะวอยซ์ ตนก็ตั้งใจว่าจะมอบให้ที่ละแสน ส่วนตอนนี้ก็ขำๆ ที่อายุขึ้นเลข 3 แล้ว ก็เป็นความรู้สึกดีๆ อยากให้มองว่า 30 ยังแจ๋ว โดยแฟนคลับที่มาในวันนี้บางคนก็สนิท แต่ตนจะชอบแกล้งมากกว่าไม่หวาน พร้อมขอบคุณโอกาสและกำลังใจจากทุกส่วนที่มาช่วยมอบเงินสมทบทุนบริจาคด้วย

ส่วนวันเกิดที่ผ่านมา “เต้ย พงศกร” ก็มีอัพไอจีให้และก็ถือเค้กมาเซอร์ไพรส์พร้อมกลุ่มครอบครัวหมี เขาก็อวยพรส่วนตัว ไม่คาดหวังของขวัญจากใครอยู่แล้วกับวันเกิดในปีนี้ สำหรับไฮโซ “บิ๊ก” ตนมีไปทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนๆ ตน เขาก็ไม่มีของพิเศษให้

ด้านการถ่ายแบบกับ ‘เต้ย พงศกร” ลงปกนิตยสาร ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรัก อารมณ์คล้ายถ่ายละครด้วยกันแค่ไม่มีบทพูดอะไร แฟนคลับก็แซวปกติตามประสาพวกเขา