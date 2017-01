“แอมป์ เดอะสตาร์” ต่อสัญญาสังกัดใหม่อีก 5 ปี

“แอมป์ ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล” หรือ “แอมป์ เดอะสตาร์ 7″ ย้ำไม่มีปัญหากับทางต้นสังกัดเก่าย้ำ แจงสัญญาเก่าหมดเดือนมีนาคมนี้ ลั่นต่อสัญญากับทาง “GMM TV” อีก 5 ปี

นักร้องหนุ่มหน้าหวาน “แอมป์ เดอะสตาร์” ที่ตอนนี้กำลังมีผลงาน “Dream Team The series เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นมีฝัน” และล่าสุดเขาได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่กับทาง “ดาราเดลี่” เขาได้อัพเดทถึงผลงานพร้อมเผยถึงเรื่องสัญญากับทางค่ายที่เซ็นอยู่ให้ฟังว่า

ซีรีส์ “Dream Team The series เรื่องวุ่นๆ ของวัยรุ่นมีฝัน” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเต้นในโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งตนรับบทเป็น”ชินซอง” ลูกครึ่งไทยเกาหลี คาแรกเตอร์จะเป็นผู้ชายมีมาดเต้นเก่ง ซึ่งในชีวิตจริงไม่ค่อยตรงซักเท่าไร รู้สึกกังวล เพราะตนถนัดในด้านร้องเพลงมากกว่า แต่ก็พยายามทำเต็มที่ และเรื่องนี้ผมเป็นพระเอกเรื่องแรก ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

ในด้านผลงานเพลงล่าสุดมีเพลง “ความลับในใจ” ที่ประกอบ ซีรีส์เรื่อง “SOTUS The Series” คาดว่าเร็วๆ นี้จะมีเพลงประกอบซีรีส์อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ และกำลังมีผลงานเพลงซิงเกิ้ลเดี่ยวให้ได้ชมกัน

“แอมป์ เดอะสตาร์” ต่อสัญญา สังกัดใหม่ อีก 5 ปี

เรื่องสัญญาตอนนี้ตนได้ย้ายมาอยู่กับทาง “GMM TV” แล้ว ยืนยันมีปัญหากับทางต้นสังกัดเก่า (ช่องONE) ย้ำไม่มีปัญหาแน่นอน ส่วนสัญญาเก่ากับทาง “GMM TV” หมดภายในเดือนมีนาคมนี้ ลั่นต่อสัญญากับทางเพิ่มอีก 5 ปี ส่วนเพื่อนๆ เดอะสตาร์ ยังคิดถึงอยู่เสมอ