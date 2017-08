คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม 2560

“คาราบาว” สุดยอดวงดนตรีเพื่อชีวิตเตรียมกลับมาระเบิดความมันที่แอล.เอ. อีกครั้ง กับ ” The United States of CARABAO”

วงคาราบาว วงดนตรีเพื่อชีวิตที่ถือได้ว่าเป็นตำนานของประเทศไทย ตลอดเวลากว่า 3 ทศวรรษวงคาราบาวได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย และตอนนี้วงคาราบาวกำลังจะมีคอนเสิร์ตขึ้นในแอล.เอ. ในวันที่ 13 กันยายน 2017 นี้ ภายใต้ชื่อว่า ” The United States of CARABAO” โดยจัดที่ The Wiltern

วงคาราบาว ก่อตั้งโดยนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีมาปัว กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ 3 คน คือแอ๊ด – ยืนยง โอภากุล , เขียว – กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร และไข่ – สานิตย์ ลิ่มศิลา ขึ้นที่นั่น ในปี พ.ศ. 2523 โดยคำว่า คาราบาว เป็นภาษาตากาล็อก คือภาษาพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ แปลว่า ควาย หรือคนใช้แรงงาน ซึ่งทางฟิลิปปินส์ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นเกษตร โดยหมายจะเป็นวงดนตรีที่มีเนื้อหาเพื่อชีวิต และมีสัญลักษณ์เป็น “หัวควาย”

วงคาราบาว เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในอัลบั้มชุดที่ 3 ในปี พ.ศ. 2526 จากอัลบั้มชุด วณิพก กับสังกัดอโซน่า ด้วยเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้ม และประสบความสำเร็จมากที่สุดในปลายปี พ.ศ. 2527 เมื่อได้ออกอัลบั้มชุดที่ 5 เมด อิน ไทยแลนด์ เป็นอัลบั้มชุดที่ 5 ซึ่งทำยอดขายได้ถึง 5,000,000 ตลับ ซึ่งเป็นสถิติยอดจำหน่ายอัลบั้มเพลงของศิลปินไทยที่สูงที่สุดของไทยที่ขณะนั้นยังไม่มีใครทำลายได้ เป็นประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทย ถึงแม้เพลงนี้จะไม่มีมิวสิกวีดีโอ แต่เมื่อเพลงได้ถูกเผยแพร่ออกไป และ ได้รับความนิยมถึงขีดสุด

จากปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจุบัน คาราบาวได้สร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 28 ชุดไม่นับรวมถึงอัลบั้มพิเศษของทางวงหรือของสมาชิกในวง หรือบทเพลงในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากนับรวมกันแล้วคงมีไม่ต่ำกว่า 100 ชุด มีเพลงไม่ต่ำกว่า 1,000 เพลง เป็นวงดนตรีที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดทั้งในวงการดนตรีทั่วไปและวงการเพลงเพื่อชีวิต เป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ฟังเพลง หรือผู้ที่นิยมในเพลงเพื่อชีวิตเท่านั้น จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น ตำนานเพลงเพื่อชีวิต

คอนเสิร์ต The United States of CARABAO จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2017 ที่โรงละคร The Wiltern 3790 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010 บัตรราคา $89 ใครที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีระดับตำนานอย่างคาราบาวนั้น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 718-864-0689 สำหรับใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้ว เตรียมความพร้อมไปมันได้เลย งานนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน