คอลัมน์ธุรกิจ ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

อิ่มอร่อยกับอาหารไทยนานาชนิด…พร้อมฟังดนตรีสดทุกคืนสุดสัปดาห์ที่ “ร้านอาหารสวนตาล”

“อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” คำกล่าวนี้สามารถใช้ได้ดีกับร้านอาหารไทยในแอล.เอ. ด้วยรสชาติเข้มข้น ถึงพริกถึงขิง เครื่องแกงแบบจัดเต็ม ที่มาพร้อมรสชาติที่กลมกล่อมอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้ง แกงกะทิต่าง ๆ รวมไปถึงเมนูยำนานาชนิด ฉบับนี้จึงขอแนะนำ ร้านอาหารไทยที่อยู่คู่กับคนไทยในแอลเอมายาวนานอย่าง “ร้านอาหารสวนตาล” ร้านอาหารที่มีรูปปั้นนักร้องในตำนานอย่าง “เอลวิส เพรสลีย์” ตกแต่งอยู่ภายในร้าน

“ร้านอาหารสวนตาล” เป็นร้านอาหารไทยสไตล์ Authentic หรือแบบต้นตำหรับ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 5900 Hollywood Blvd., Ste. B, Los Angeles, CA 90028 (Hollywood & Bronson) ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่เปิดให้บริการมานี้ ร้านสวนตาล ได้รับการตอบรับที่ดีเสมอจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ด้วยเสน่ห์ของอาหาร ทั้งรสชาติและความพิถีพิถันในทุกๆ ขั้นตอนการปรุง จากสูตรอาหารต้นตำรับจากครอบครัว อีกทั้งการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ทำให้วันนี้ไม่มีใครไม่รู้ร้านอาหารแห่งนี้อย่างแน่นอน

เมนูอาหารของมีความหลากหลาย ให้ลูกค้าได้เลือกทานตามความชอบ ทั้งเมนูผัด แกง ทอด ยำ และเมนูหาทานยาก ดังนี้

ก๋วยเตี๋ยวหลอด : อาหารจานเดียวอีกหนึ่งเมนูที่ฮิต เสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวหลอด คือ น้ำซอสรสเค็ม-หวานกลมกล่อมกับเครื่องเคราครบรสได้ดีกับเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่ บนถั่วงอกสุกพอดี โรยหน้าด้วยหมูสับ กุนเชียง กระเทียมเจียวหอม ๆ และผักชี

แกงเผ็ดเป็ดย่าง : เมนูแกงกะทิ ที่เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยกลิ่นหอมของเครื่องแกง และเป็ดย่าง ผสานกับผลไม้อย่างสัปปะรด ตามด้วยมะเขือเทศ พริกหยวกและโรยหน้าด้วยใบโหระพา รับประทานกับข้าวสวยรวย ๆ เป็นต้องติดใจทุกราย

จิ้มจุ่ม : เมนูชาบู ชาบูแบบไทย ที่มีให้เลือก 2 แบบ คือ เนื้อ และ ทะเล น้ำซุปรสกลมกล่อมที่เสริฟมาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดจากทางร้าน เมนูเบา ๆ สำหรับผู้ที่รักการกินผักและเนื้อ

ผัดเผ็ดนกกระทา , นกกระทาผัดกะเพรา : เมนูหาทานยาก ที่เหมาะสำหรับคนชอบลองอาหารแปลก ที่มีให้เลือกทั้งแบบผัดเผ็ดกับเครื่องแกง และแบบขลุกขลิกอย่างผัดกะเพรา ที่ให้รสชาติจัดจ้านถึงใจเหมือนกัน

กบทอดกระเทียมพริกไทย : กบทอดกรอบ ๆ ที่นำไปผัดกับกระเทียมและพริกไทย เสริฟพร้อมซอสพริกให้จิ้มเพิ่มรสชาติ จะสั่งมาทานเล่นระหว่างรออาหารมื้อหลักก็ดูเข้าท่า

ร้านสวนตาล ยังมีอีกหลากหลายเมนูที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้หมด ไม่ว่าจะเป็น แหนมตระกร้า ก้อยซอย ยำเม็ดมะม่วง แหนมห่อ แกงป่า ต้มเครื่องในวัว เกาหลาลูกชิ้นเนื้อเปื่อย เป็นต้น

เชิญไปลองชิมได้ที่ร้านสวนตาล ตั้งอยู่ใกล้ไทยทาวน์ เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ – พฤหัส เวลา 11 AM. – 12 AM. และวันศุกร์- เสาร์ เวลา 11 AM. -2 AM. พิเศษ!!! ทางร้านมีดนตรีสดให้ฟังทุกคืนวันสุดสัปดาห์ ต้องการสั่งทูโก , เดลิเวอร์ลี่ หรือจองโต๊ะได้ที่ (323) 462-5073 พร้อมทั้งดูเมนูเพิ่มเติมที่ http://www.palmsthai.com