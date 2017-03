ข่าวธุรกิจประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

ไม่จำกัดเฉพาะ นักธุรกิจที่ประสงค์จะฝากรูปภาพหรือประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับธุรกิจหรืออื่นๆ โปรดโทรติดต่อได้ที่ 626-307-9119 หรือจะใช้อีเมล์มาที่ lin@siammedia.org…….******โปรโมชั่น! ตั๋วเครื่อบินไป-กลับเมืองไทย LAX-BKK-LAX สายการบิน Eva Airline (Flight BR05/Return BR206/06) $625 ตั๋ว 3 เดือน ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนเดินทาง 20 พ.ค./1 ส.ค.-30 พ.ย. 2017 และรับจองแพ็คเกจทัวร์ (ซื้อ 2 แถม 1) Grand Canyon-Las Vegas 3 วัน $99, S.F.-Yosemite 3 วัน $150, Yellowstone, Mt.Rushmore 5/6/7/8 วัน Bus Tour $558, Laughlin-Grand Canyon-Antelope Canyon-Bryce Canyon-Zion N.P.Las 4 วัน $319, Reno-Lake Tahoe-Kings Canyon National Park วัน Tour $319 (ซื้อ 2 แถม 2) East Coast 5/6 วัน $397/$448 จองด่วนที่ PRB Tours Travel โทร. 818-904-1736, 888-778-0556……****** อย่าพลาด! กับ “4 โพดำ” ใน “Variety Show Live in LA 2017″ จัดโดย “แพม” พิมพา ก้อนคำ แห่ง ฟินเวอร์ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 ที่ Mayan 1038 S.Hill St., Los Angeles, CA 90015 บัตรราคา $65 หน้าประตู $75 และ VIP $100 (include meet and greet) ประตูเปิด 10pm.-ตี 2 ซื้อบัตรหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 323-868-9493, 773-865-9691, 909-575-7256…….******สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตร แต่งหน้า, ตัดแต่งทรงผม, นวดหน้า, ทำเล็บ ทั้ง Full Time/ Part Time รอบเช้า & รอบค่ำ ด่วน! ลงทะเบียนก่อน รับส่วนลดค่าเล่าเรียนพิเศษทันที ที่ American Beauty Academy 8428 Van Nuys Blvd., Panorama City, CA 91402 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 818-934-6281, www.ababeautyschool.com ……******สนใจทำภาษีรายได้ส่วนบุคคล-บริษัท ทุกชนิด, Income Tax for Corporation & Partnership, LLC, Compurter E-File State & Federal Fast Return ได้เงินเร็ว ปรึกษา Tip Tax & Accounting มีปัญหาเล็ก-ใหญ่มีคำตอบ&ช่วยแก้ฟรี, Short Form W2 $49 รวม E-File ฟรี สอบถามได้ที่ “ทิพย์ พุ่มไม้” 818-660-8629……******พิเศษ! ลูกค้าใหม่ X-ray, Exam & cleaning $50 และสำหรับผู้ที่สนใจทำรากฟันเทียม ปรึกษา James W. Bentley, DDS ติดต่อ “จุ๋ม” ที่ Bentley Dental 10515 Balboa Blvd.,#200 Granada Hills, CA 91344 โทรนัดล่วงหน้าได้ที่ 818-373-0092…….*******สุดแซ่บ! กับ ส้มตำปูดอง, เหลาปูดอง, ยำแหนมข้าวทอด, ก๋วยเตี๋ยวเรือ, ก๋วยจั๊บ, เย็นตาโฟ, โป๊ะแห้ง, ต้มแซ่บ, คะน้าหมูกรอบ, ผัดกะเพรา และอาหารตามสั่งอื่นๆ ที่ร้านอาหารทานตะวัน (Tantawan Thai Kitchen) ทั้ง 2 สาขา Rosemead 9000 E.Garvey Ave.,#C&D Rosemead, CA 91770 โทร. 626-288-1527 Facebook: tantawanthaikitchenrosemead, และสาขา West Covina 1557 E.Amar Rd., West Covina, CA 91792 โทร. 626-977-1022 Facebook: tantawanthaikitchenwestcovina……******เพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ทำประกันรถยนต์, ชีวิต, สุขภาพ, บ้าน, Worker’s Comp. ธุรกิจ-ร้านค้าต่างๆ ติดต่อโค้ตราคาได้ที่ “Ted” เชษฐา ยินดีผลเจริญ ตัวแทนประกันภัย จาก Good Friend Insurance Services LLC โทร. 818-822-6282……******สนใจอบรมพนักงาน Food Safety Certificate & CA Food Handler Card ไปอบรมถึงร้านอาหารใช้เวลา 2 ชั่วโมง เรื่อง Food Safety Hand on Training ตั้งแต่การใช้ Thermometer วัดอุณหภูมิของอาหารและอื่นๆ ติดต่อ 1-800-481-1193…..*****ต้องการซื้อ-ขายบ้าน, คอนโด, อพาร์เมนต์, ตึกอาคาร, ที่ดิน, ธุรกิจ-ร้านค้าต่างๆ ปรึกษา “แอนจี้” อัญชลี อาจเอื้อม ตัวแทนขายบ้าน จาก Valley View Realty มีเจ้าหน้าที่เงินกู้ไว้บริการ สะดวก และรวดเร็ว สอบถามได้ที่ 818-505-4980……******มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย คดีแพ่ง-อาญา-ภาษี-ปลดหนี้สิน-ฟ้องล้มละลาย และอุบัติเหตุต่างๆ ติดต่อ สำนักงานทนายความ Nicholas S. Nassif ที่มีทนายผู้เชี่ยวชาญ หรือติดต่อภาษาไทยที่ “กิตติมา เอตัญญะกุล” (ผู้ช่วยทนายความ) โทร. 213-736-1899……******รับเขียนแบบแปลนบ้าน-ร้านอาหาร สร้างใหม่หรือต่อเติมพร้อมขออนุญาต ติดต่อ “ตี๋ แบบแปลน” Plan & Blueprint โทร. 714-515-0381…….******ย้ายแล้ว! “จูน” แห่ง J.S. Hair Design ย้ายไปอยู่ที่ 128 E. Las Tunas Dr., San Gabriel, CA 91776 ตัดแต่งทรงผม, ทำสีผม-ไฮไลน์, ยืดผม, อบไอน้ำ โทรนัดล่วงหน้าได้ที่ 626-286-9137…….******สำหรับธุรกิจร้านอาหารไทย ต้องการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์, Pos Tablet, Gift Card, เครื่องชาร์จบัตรเครดิต, Online Ordering & Web Design ติดต่อ Wawio ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT บริการลูกค้า ทั่วอเมริกา แบบครบวงจร โทร. 818-942-6150, www.wawio.com