ข่าวธุรกิจประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

ไม่จำกัดเฉพาะ นักธุรกิจที่ประสงค์จะฝากรูปภาพ หรือประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับธุรกิจหรืออื่นๆ โปรดโทรติดต่อได้ที่ 626-307-9119 หรือจะใช้อีเมล์มาที่ lin@siammedia.org……..******ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) จัด “โครงการอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก -2017″ การอบรมใช้เวลา 26 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงมาสอน ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการเริ่มต้นและการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จมากขึ้น เริ่มเดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 4,11,18 และ 25 2017 (ทั้งหมด 4 เสาร์) เวลา 10am.-5.30pm. จัดขึ้นที่ Palm Village Senior Housing (ตึกสีเหลือง) 9050 Laurel Canyon Blvd., Sun Valley, CA 91352 ค่าอบรม $99 (รวมค่าอาหารกลางวัน-วัสดุศึกษา สมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้วันนี้! สอบถามเพิ่มเติมที่ “ริ้ง” สุปราณี 323-468-2555, e-mail: supranee@thaicdc.org ดาวน์โหลดใบสมัครที่: http://thaicdc.org/sbp2017.pdf (*พร้อมออกใบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมครบ 26 ชั่วโมง)……..*****สนุกสุดมันส์ กับ “4 โพดำ” ใน “Variety Show Live in LA 2017″ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 ที่ Mayan 1038 S.Hill St., Los Angeles, CA 90015 บัตรราคา $65 หน้าประตู $75 และ VIP $100 (include meet and greet) ประตูเปิด 10pm.-ตี 2 ซื้อบัตรหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 323-868-9493, 773-865-9691, 909-575-7256…….******ข่าวดี! ลิ้มลองมะม่วงเบาภูเก็ต Thai Mango From Phuket (มะม่วงลูกเล็กๆ กรอบๆ มีปลูกเฉพาะทางภาคใต้) แช่อิ่มแบบบ้านๆ ไม่ใส่สารกรอบ ตามฤดูกาล หมดแล้ว หมดเลย มาไกลจากภูเก็จ วางขายที่ ร้านเลิฟทูอีท (Luv 2 eat) 6660 W.Sunset Blvd., Unit#P L.A., CA 90028 ราคาถุงละ $18 (ถุงละครึ่งกิโล) ราคา 3 ถุง ถุงละ $15 (ซื้อเยอะได้ราคาถูกกว่า) ติดต่อได้ที่ 323-498-5835……..*****พิเศษ! ลด $500 (สำหรับลูกค้าปลูกรากฟันเทียม) ช่วยชลอ-ลดการเสื่อมสลายของกระดูกรองรับฟัน, ฟันเทียมให้ความสวยงาม-ความรู้สึกคล้ายคลึงกับฟันตามธรรมชาติ, ฟันเทียมแข็งแรง-สามารถใช้งานได้เหมือนฟันจริง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอีกด้วย ที่ The Perfect Smile 501 S. Garfield Ave., Alhambra, CA 91801 โทรนัดล่วงหน้าได้ที่ 626-327-2872 (พูดไทย), 626-570-1818 (Office)……..******สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตร Computer Applications (Business/Web Applications) และ Dental Lab Technology (หลักสูตรช่างเทคโนโลยีประเภททันตกรรม) ลงทะเบียนเรียนได้ที่ Newton International College ทั้ง 2 สาขา Los Angeles 213-380-7899 และ Garden Grove 714-903-4588 (มีเจ้าหน้าที่คนไทย) สามารถช่วยเปลี่ยน Visa ท่องเที่ยว เป็น Visa นักเรียน (B1, J1, H1 to F1-Student) และรับนักเรียน Transfer จากทุกสถาบัน…….******เดินทางครั้งใด…เรียกใช้อีโคโน่ จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมืองไทย LAX-BKK-LAX เดินทางในช่วงวันสงกรานต์ราคาพิเศษ จองด่วนที่ Econo Travel 323-671-2288……******สนใจทำประกันรถยนต์, ชีวิต, บ้าน, Workers’ Comp., ธุรกิจ-ร้านค้าต่างๆ ติดต่อโค้ตราคาได้ที่ “แซม อภิชาติสกุล” ตัวแทนประกันภัย จาก Southland Insurance Agency โทร. 626-299-1222 (No Broker Fee *ยกเว้นบางกรณี)……*****มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีล้มละลาย, อุบัติเหตุ, ยื่นใบเขียว ราคากันเอง-ช่วยขึ้นศาลเมื่อถูกเนรเทศ, รับทำ Tax, E-File, Short Form $35, หย่า, คดีอาญา, ทำพินัยกรรม, จดทะเบียนบริษัท ปรึกษา สำนักงานทนายความ Minh Nguyen-Duy ติดต่อภาษาไทยที่ “สุรินทร์ พุ่มไม้” (ผู้ช่วยทนาย) 818-445-4220……*****ต้องการซื้อ-ขายบ้าน, คอนโด, อพาร์ทเมนต์, ตึกอาคาร, ที่ดิน, ธุรกิจ-ร้านค้าต่างๆ ติดต่อ “ติ๊บ” พจนีย์ ตัวแทนขายบ้าน จาก บริษัท Dilbeck Estates โทร. 818-971-9193…….*****ลิ้มลองอาหารไทยระดับภัตตาคาร กุ้งอบหม้อดิน, ปลานึ่งมะนาว, ปลาแป๊ะซะ, ปลาสามรส, ปลาดุกผัดเผ็ด, กุ้งสแกลลอปสามรส, ผัดหอยลาย, ผัดทะเลฉู่ฉี่, หมูแดดเดียว, คะน้าหมูกรอบ, ข้าวหนียวหมูปิ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย กับบรรยากาศแบบไทยๆ ที่ร้าน President Thai Restaurant เมือง Pasadena 626-578-9814& ร้าน President Thai Cuisine เมือง Rowland Heights 626-839-3340…….*****สำหรับคนทำงานที่มีรายได้ ต้องการทำภาษีรายได้ส่วนบุคคลและรับโอนเงินให้เรทดี ติดต่อ Thaitown Income Tax & Service 323-536-7659