ข่าวธุรกิจประจำวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

ไม่จำกัดเฉพาะ นักธุรกิจที่ประสงค์จะฝากรูปภาพ หรือประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับธุรกิจหรืออื่นๆ โปรดโทรติดต่อได้ที่ 626-307-9119 หรือจะใช้อีเมล์มาที่ lin@siammedia.org……..*****ปี 2017 เที่ยวญี่ปุ่นราคาพิเศษ 5 Days Tokyo Delight (Land Only) เริ่มต้น $529 Japan Rail Pass (JR) เริ่มต้น $259 พร้อมรับจองแพ็คเกจทัวร์ ลาสเวกัส-แกรนด์แคนยอน: 3 วัน $100, Solvang-ซานฟรานฯ-Yosemite: 3 วัน $140, Yellowstone National Park ทัวร์ เริ่มต้น $438, East Coast / New York ทัวร์ or Canada ทัวร์ เริ่มต้น $420 และ Europe ทัวร์ 13 วัน เริ่มต้น $2,250 สนใจจองด่วนกับ “ดา” Krisda Techathamawong ที่ Full Service Travel & Tour โทร. 323-352-8504 Office, 323-316-7688 Cell…….*****ข่าวดี! สำหรับนักเรียนต่างชาติหรือผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ลงทะเบียนเรียนที่ Sierra States University 1818 S. Western Ave.,#304 Los Angeles, CA 90006 ซึ่งเป็นมหาลัยสำหรับคณะบริหารธุรกิจ มีทั้งระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทและเอก, ออก I-20 ให้, AASBA (2 ปี / 92 หน่วยกิต), BABA (4ปี / 180 หน่วยกิต), MBA (2ปี / 60 หน่วยกิต), DBA (3ปี / 72 หน่วยกิต) ตั้งอยู่ที่ Korean Town มีที่จอดรถกว้าง, มี OPT ให้ และค่าเล่าเรียนถูก สอบถามได้ที่ 323-641-7009, www.sierrastatesuniversity.org……..******สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงิน ซื้อบ้าน หรือ รีไฟแนนซ์ ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี! ในหัวข้อ หารือเกี่ยวกับโปรแกรมเงินกู้สินเชื่อซื้อบ้าน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการวางเงินดาวน์, ขั้นตอนการกู้ยืมสินเชื่อ, แนะนำเอกสารที่จำเป็นในการซื้อบ้าน, ความคาดหวังของเครดิต Foreclosure และ Short Sale, ไม่เป็นคนอเมริกันก็มีสิทธิ์กู้ยืมได้, ช่วยดูเอกสารการเงินให้ก่อนไปซื้อบ้าน และรีไฟแนนซ์: ได้เงินสดมาใช้ พร้อมดอกเบี้ยต่ำ Reverse Mortgage (รับแค่ 30 คนเท่านั้น) ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 ที่โรงแรมลินคอล์น พลาซ่า (ห้องแคลิฟอร์เนีย ชั้น2) 123 S. Lincoln Ave., Moterey Park, CA 91755 เวลา 10am.-2pm. (มีกาแฟ, ชา และของว่างบริการ) สัมมนาโดย : นิเวช แป้นดำรงพันธุ์ (เจ้าหน้าที่กู้เงิน จาก บริษัท Peoples Mortgage Company) มีประสบการณ์ ทางด้านกู้เงิน เพื่อซื้อบ้าน มากว่า 15 ปี สำรองที่นั่งได้ที่ 818-445-7579……..******ลิ้มลอง ส้มตำปูดอง, เหลาปูดอง, ยำแหนมข้าวทอด, ก๋วยเตี๋ยวเรือ, ก๋วยจั๊บ, เย็นตาโฟ, โป๊ะแห้ง, ต้มแซ่บ, คะน้าหมูกรอบ และอื่นๆ ที่ร้านอาหารทานตะวัน (West Covina) 1557 E.Amar Rd., West Covina, CA 91792 โทร. 626-977-1022, Facebook: tantawanthaikitchenwestcovina…….*****ผู้ที่มีรายได้ ต้องการทำภาษีรายได้ส่วนบุคคล-ห้างหุ้นส่วน-LLC-บริษัท ตรงไปที่ International Service Center 960 E. Las Tunas Dr. #C San Gabriel, CA 91776 พร้อมรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดทำบัญชีร้านค้า, จัดทำเงินเดือนพนักงาน , Sales Taxes, รับพิมพ์-ยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ-ไทย, Notary Public, พิมพ์-ยื่นแบบฟอร์มการหย่าร้าง ติดต่อ โสภณ-ชุติมา โสภณศรี โทร. 626-286-1655……*****สนใจทำประกันภัยทุกชนิด รถยนต์ (International Driver License สามารถใช้ทำประกันรถยนต์ได้), สุขภาพ, ชีวิต, บ้าน, Worker’s Comp. ธุรกิจ-ร้านค้าต่างๆ ติดต่อโค้ตราคาได้ที่ “Ted” เชษฐา ยินดีผลเจริญ ตัวแทนประกันภัย จาก Good Friend Insurance Services LLC โทร. 818-822-6282……*****ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ สนใจสั่งล่วงหน้า ขนมเข่ง ขนมเทียน ที่เนียนนุ่ม หอมอร่อย ติดต่อ “คุณน้อย พิษณุโลก (เจ้าเก่า)” โทรสั่งได้ที่ 323-661-5488, 323-572-2025…….*****ต้องการซื้อ-ขายบ้าน, คอนโด, อพาร์ทเมนต์, ตึกอาคาร, ที่ดิน, ธุรกิจ-ร้านค้าต่างๆ ปรึกษา “แอนจี้” อัญชลี อาจเอื้อม ตัวแทนขายบ้าน จาก บริษัท Valley View Realty สอบถามได้ที่ 818-505-4980…….******พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ X-ray, Exam & Cleaning $50 โดย James W. Bentley, DDS พร้อมรับใส่รากฟันเทียม (Implant) ที่ Bentley Dental 10515 Balboa Blvd., #200 Granada Hills, CA 91344 ปรึกษาฟรี! ติดต่อ “คุณจุ๋ม” 818-373-0092…….*****มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอิมมิเกรชั่น, คดีอาญา, ครอบครัวหย่าร้าง, อสังหาริมทรัพย์, คดีแย่งสมบัติหรือพินัยกรรม, คดีแพ่งที่ขึ้นศาล ปรึกษา สำนักงานทนายความอินโต จำพันธ์ มีทนายผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ติดต่อได้ที่ 626-943-9999…….******Taxi พอเพียง รถ Van พาเที่ยว รับ-ส่ง LAX, ที่ทำงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, คาสิโน รายวัน-เดือน 24 ชั่วโมง ราคากันเอง ติดต่อ 818-294-8960……..******รับซ่อมคอมถึงบ้าน ล้างไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ราคาพิเศษ โทร.626-329-6751