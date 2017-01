ข่าวธุรกิจประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

ไม่จำกัดเฉพาะ นักธุรกิจที่ประสงค์จะฝากรูปภาพ หรือประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับธุรกิจหรืออื่นๆ โปรดโทรติดต่อได้ที่ 626-307-9119 หรือจะใช้อีเมล์มาที่ lin@siammedia.org……..*****ร่วมไปกับทัวร์ 5 ประเทศ 11 วัน (11 Days – Countries Imperial Highlights) เที่ยวประเทศ Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria วันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2017 $2,799.- (base on double occupancy) Land tour & round trip airfare from Los Angeles สอบถามเพิ่มเติมที่ 800-722-1288 หรือจองด่วนที่ Internatiional Grandway Travel โทร. 626-577-7277…….******สนใจซื้อ-ขายบ้าน, อพาร์ตเมนท์, คอนโด, ตึกอาคาร, ที่ดิน, ธุรกิจ-ร้านค้าต่างๆ ในเขตแอล.เอ.-ออเรนจ์-ริเวอร์ไซด์-เวนทูร่า เคาน์ตี้ มีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับเงินกู้และฟรีเงินดาวน์ ยินดีให้คำปรึกษาที่ “มด” โสมอุษา จารุจินดา ตัวแทนขายบ้าน จาก Century 21 สอบถามได้ที่ 562-453-7729…….*****สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร ESL, TOEFL, IELTS ออก I-20 ให้นักเรียนต่างชาติ, มีรอบเช้า-บ่ายให้เลือกเรียน, สอนโดยอาจารย์ชาวอเมริกัน, เปลี่ยนวีซาท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน, รับสมัครตลอดปี ค่าเล่าเรียนไม่แพง, เรียนจบ ESL ระดับสูงสุดสามารถ Transfer เข้า College โดยไม่ต้องใช้ผล TOEFL ลงทะเบียนเรียนที่ สถาบันสอนภาษา LASC ทั้ง 3 สาขา Irvine 949-756-0321, Los Angeles 213-384-4123, Rowland Heights 626-810-2003 ติดต่อเจ้าหน้าที่คนไทย “Ken” 213-384-7251, ken@lascusa.com…….*****เพิ่มความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน ทำประกันภัยทุกประเภท เช่น ชีวิต, สุขภาพ, รถยนต์, อพาร์ทเมนต์, คอนโด, Workers’ Comp., ธุรกิจ-ร้านค้าต่างๆ ติดต่อเพื่อโค้ตราคาได้ที่ “Tex Rapeepat” ตัวแทนประกันภัย จาก State Farm โทร. 949-858-1640……*****พิเศษ! จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับเมืองไทย LAX-BKK-LAX ทุกสายการบิน พร้อมรับจองแพ็จเกจทัวร์ (ซื้อ 2 แถม 1) Grand Canyon-Las Vegas (3 วัน) (plus admission fee $50) $140, San Francisco (3 วัน) (plus Yosemite Park $45) $170, Yellowstone/Mt.Rushmore (5 วัน) $540, ทัวร์ฮาวาย 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นที่ $200, ทัวร์อีทโคสท์ 6 วัน 5 คืน ราคาเริ่มต้นที่ $327 จองด่วนที่ Star Tours โทร. 323-644-1063, 1-800-974-1067…….*****ฟันห่าง ฟันเบี้ยว ฟันเก ฟันล่างคร่อบฟัน ฟันบนคร่อมฟันล่าง หรือการบดเคี้ยวอาหารผิดปกติ ด้วยการจัดฟันแบบใส เพื่อสร้างความมั่นใจในรอบยิ้ม มีระบบผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียง $100 / เดือน ปรึกษาฟรีที่ The Perfect Smile 501 S. Garfield Ave., Alhambra, CA 91801 โทรนัดล่วงหน้าได้ที่ 626-570-1818 Office, 626-327-2872 พูดไทย……******หากท่านกำลังมองหารถยนต์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ญี่ปุ่น, เกาหลี, อเมริกัน, ยุโรป และอื่นๆ ตรงไปเลือกชมเลือกซื้อได้ที่ Hollywood Motor Outlet 5112 Hollywood Blvd., #205 Hollywood, CA 90027 โทร. 323-665-1230 ติดต่อได้ที่ “แน็ท” นราศักดิ์ 323-459-0745, “ดา” วิชชุดา 323-203-2700, “แจ๊ส” ปวินทร์ 818-256-5031 พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงินกู้……***** อิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวห้อยขา, ก๋วยเตี๋ยวเป็ด, ก๋วยเตี๋ยวเรือ, เย็นตาโฟ, กระเพรา-คะน้าหมูกรอบ, กุ้งแช่น้ำปลา และอื่นๆ “ถ้ามาแอล.เอ. ไม่แวะห้อย…ไม่ถึงแอล.เอ.” ที่ร้าน The Original Hoy-Ka Thai Noodle 5906-5908 W. Sunset Blvd., L.A., CA 90028 โทร. 323-463-2979…….*****ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ปรึกษา สำนักงานทนายความ Jason Y. Lie มีทนายที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอิมมิเกรชั่น และอื่นๆ โทร. 213-382-0033 หรือติดต่อภาษาไทยที่ “แซม” สุรวุฒิ เล็กสุนทร (ที่ปรึกษา) 310-7481161…….*****ต้องการติดตั้งโปรแกรม-Gift-Pos Tablet-Website-เครื่องชาร์จบัตรเครดิต-Online Ordering โดย Wawio ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สำหรับธุรกิจร้านอาหารไทย ให้บริการลูกค้า ทั่วอเมริกา แบบครบวงจร ติดต่อ 818-942-6150……*****ร้านอาหารที่ต้องการ Food Safety Certificate หรือ CA Food Handler Card พนักงานอบรมจะไปถึงที่ร้านของท่าน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง อบรมพนักงานของท่านเรื่อง Food Safety Hand on Training พนักงานทุกท่าน ตั้งแต่การใช้ Thermometer วัดอุณหภูมิของอาหารและอื่นๆ ติดต่อ CA Food Safety Manager Certificate โทร. 1-800-481-1193…….*****สำหรับร้านอาหาร-โรงแรม-สำนักงาน สนใจสั่งทำโต๊ะ-เก้าอี้-บูธต่างๆ ในราคาโรงงาน สั่งทำได้ที่ Tanho Inc. 2508 Merced Ave., South El Monte, CA 91733 โทร. 626-350-1389, 323-640-8888