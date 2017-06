เงินซื้อได้ทุกอย่าง… จริงหรือ?

วันนี้จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับ “เงิน” โดยได้รับการติดต่อจากคนไทยหลากหลายอาชีพ ที่ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งนั้น ก่อนอื่นขออนุญาตนำคำเทศน์ของท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ธิตธมุโม) แห่งวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งท่านเทศน์ว่า 4 สิ่งในโลกที่เงินซื้อไม่ได้ คือ

1.ความรัก

2.เวลา

3.ชีวิต

4.มิตรแท้

ซึ่งมันช่างตรงแบบเถียงไม่ออก มีเงินเท่าไร ก็ไม่มีความหมาย… ตามทัศนคติของผม

“ความรัก” ที่บริสุทธิ์ในที่นี้มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ รักต่างกับหลง รักไม่มีเงื่อนไข ไม่มีนัยยะแอบแฝงใด ๆ และถ้าเรารักใครจริงก็ควรต้องเสียสละ ร่วมทุกข์และสุขด้วยกัน ทุกศาสนาจะให้ความสำคัญแก่ความรัก เช่น ในศาสนาคริสต์ บอกว่า “ความรักทนได้ทุกอย่าง แม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง และความรักนี้ไม่มีวันสูญสิ้น ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่มีสิ่งที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด”

รักแบบนี้เงินซื้อไม่ได้ครับ แต่ในสังคมนี้เรามีปัญหาในเรื่องความรักมากมาย จนถึงขั้นหึงหวง ต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่ง แบบว่า ถ้า “กูไม่ได้ มึงก็อย่าอยู่เลย” ทำแล้ว ตนเองก็ตกทุกข์ ติดคุกติดตะรางในที่สุด ฉะนั้น… ผมขอให้คิดเสียว่า ถ้าเรารักใครสักคนจริง ๆ แล้ว ความรักคือการเสียสละ หยั่งคิดให้ดี ก่อนที่จะคิดรักใคร เขามีขีดจำกัดอะไร เรารับได้หรือเปล่า ถ้ารับได้ก็มีความสุข อย่าคิด ทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราจะเลือกที่จะรักใครได้ รักคนที่เขารักเราดีกว่าแน่นอน และรักใคร ก็ต้องเผื่อใจไว้เจ็บนะครับ

“เวลา” ที่สำคัญที่สุดคือ “เวลาปัจจุบัน” มีหลายคนคิดแต่ในอดีต ซึ่งคนที่คิดมากเพราะถึงแม้ว่าเรานั่งอยู่ที่นี่ แต่ใจไปอยู่ในอดีตบ้าง อยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เพราะอดีตทำร้ายเราไม่ได้ แต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราอย่าทำผิดแบบเดิมอีก ดังกวีไทยบอกว่า

“วันไหนๆ ไม่สำคัญเท่าวันนี้ เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหน

ถ้าพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้”

เงินก็ซื้อไม่ได้แน่… ถ้าเงินซื้อเวลาได้ อดีตนายกฯ ทักษิณ คงยินดีจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลสัก 2 หมื่นล้าน จากการขายหุ้นให้บริษัท เทมาเสค ตามคำแนะนำของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง จากจดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ทักษิณ ลงวันที่ 30 ม.ค. 49 ความว่า ถึงแม้ว่ากฎหมายบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีจากผลกำไรจากการเทขายหุ้น เป็นเงินถึง 76,000 ล้านบาท เพราะขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ แต่ถ้าเป็นคนที่เสียสละหาโอกาสช่วยเหลือประเทศแล้ว เงินรายได้ส่วนบุคคลที่ต้องเสียภาษี 37% เป็นเงินประมาณ สองหมื่นกว่าล้านบาท ท่านควรจะบริจาคให้หลวงเพื่อไปช่วยเหลือคนยากจนโดยเฉพาะ แต่ดร.ทักษิณกลับไม่ทำ จนมีเหตุการณ์และกลับประเทศไทยไม่ได้ และคงไม่อยากจะติดคุกไทย จนถึงปัจจุบัน ถ้าเงินซื้อเวลากลับไปถึงวันนั้นได้ ท่านคงจะยอมบริจาคให้หลวง

“ชีวิต” สิ่งสำคัญในชีวิตก็คือ ลมหายใจ ถ้าเรามีเงินแต่เจ็บป่วยจนในที่สุดต้องตาย โดยหาเงินมาแทบตาย แต่กลับให้คนอื่นเอาไปใช้แทน แล้วจะหาเงินไปทำไม ชีวิตเราควรอยู่แบบมีคุณภาพ กินแบบเข้าใจเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน จึงเป็นเรื่องที่พวกเราต้องหมั่นปฏิบัติ อยู่อย่างมีความหวัง ทำงานที่ชอบที่ถนัด หาเวลาไปพักผ่อนในสถานที่แปลกๆ คบหาสมาคมกับคนอื่นๆ ผมมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งเขาสอนผมว่า “You Do Not Have To Know A Lot of People; But You Need To Know People Who Know A Lot.” แปลว่า “เราไม่ต้องรู้จักคนมากมาย แต่เราควรรู้จักคนที่มีความรู้มากก็พอ”

สุดท้าย “มิตรแท้” กัลยาณมิตร หาไม่ง่ายเลยในสังคมของเรา เพื่อนแท้ เพื่อนตาย เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ให้สิ่งดี ๆ ด้วยความจริงใจ ซึ่งเราจะอยู่ตัวคนเดียวในสังคมคงไม่ได้ เพราะเราต้องพึ่งพาคนอื่นในสังคมทั้งนั้น แบบที่ว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บันไดไม่สูง อนาคตไปได้ไม่ไกล” มีหลายคนที่ผมได้เจออยู่เป็น 30-40 ปี ไม่มีเพื่อนแท้สักคน พอเจ็บปวดต้องตายในอพาร์ตเมนท์อย่างโดดเดี่ยว… กว่าคนข้างบ้านจะรู้ ศพก็ขึ้นอืด ส่งกลิ่นไปข้างบ้าน เขาถึงได้เรียกตำรวจเข้าตรวจสอบ น่าเวทนามาก ๆ

“ผู้ประสบความสำเร็จ จะเห็นคำตอบในทุกปํญหา แต่ผู้ประสบความล้มเหลว จะมองเป็นปัญหาในทุกคำตอบ”

โชคดีครับ

โดย คิด ฉัตรประภาชัย