ข่าวอิมมิเกรชั่น

หลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแค่เพียงสัปดาห์เดียว เขาได้ออกคำสั่งของผู้บริหารสูงสุด Executive order เดียวกับอิมมิเกรชั่นถึง 3 ฉบับ ดังนี้

1. ปกป้องด้านพรมแดน Border Security and Immigration Enforcement Improvement ทรัมป์สั่งให้สร้างกำแพงตลอดแนวพรมแดนกับเม็กซิโก ซึ่งมีความยาวประมาณ 2,000 ไมล์ รัฐบาลเม็กซิโกได้ประกาศว่าเม็กซิโกจะไม่ออกเงินค่าก่อสร้างกำแพง ดังนั้นโครงการนี้จะต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลประมาณหมื่นล้านเหรียญ

2. ควบคุมความมั่นคงภายในประเทศ Enhancing Security in the Interior of the United States คำสั่งฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเนรเทศคนต่างชาติที่ทำความผิดในคดีอาญา โดยระบุให้หน่วยงานของรัฐ, เค้าตี้, ซิตี้ รวมถึงตำรวจท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการตรวจจับคนต่างชาติดังกล่าว คำสั่งฉบับนี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและท้องถิ่นส่งข้อมูลของคนต่างชาติที่อยู่อย่างผิดกฎหมายให้แก่อิมมิเกรชั่นเพื่อดำเนินการเนรเทศ

แผนการตามคำสั่งเป็นดังนี้ เมื่อตำรวจหยุดรถคุณเพราะสงสัยว่าคุณขับรถเมาหรือคุณถูกตำรวจจับเนื่องจากกระทำความผิดอื่นใดก็ตาม คุณจะถูกส่งตัวเข้าห้องขัง คุณจะถูกพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือของคุณจะถูกส่งให้ FBI FBI ก็จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้อิมมิเกรชั่น, Immigration and customs Enforement หรือ ICE ถ้า ICE ตรวจพบว่าคุณอยู่อย่างผิดกฎหมาย ICE ก็จะส่งหนังสือขอกักตัวไปที่คุกโดยจะขอให้เจ้าหน้าที่คุมคุกกักตัวคุณไว้เพิ่มอีก 48 ชั่วโมง เพื่อให้ ICE มีเวลาเตรียมเอกสารในการเนรเทศ

มีหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศได้ประกาศตนเป็นเมืองหลบภัย (Sanctuary city) โดยจะไม่ยอมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการส่งข้อมูลของคนของตนให้แก่อิมมิเกรชั่นเพื่อให้ถูกเนรเทศ

ทรัมป์ได้ประกาศว่าถ้ารัฐใดมิให้ความร่วมมือในการเนรเทศคนต่างชาติดังกล่าว ตนจะตัดเงินงบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลบภัย อาจจะต้องสูญเสียเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางจำนวนกว่าร้อยล้านเหรียญ

3. ห้ามคนจากประเทศผู้ก่อการร้ายเข้ามาในประเทศอเมริกา Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States คำสั่งฉบับนี้ระบุห้ามมิให้รับคนจากประเทศมุสลิม 7 ประเทศได้แก่ ซีเรีย, อีรัก, อีหร่าน, โซมาเลีย, เยเมน, ซูดาน และลิเบีย ห้ามเข้ามาในประเทศอเมริกา และประกาศห้ามรับผู้ลี้ภัยจากประเทศซีเรียและประเทศอื่นๆ

เมื่อคำสั่งออกบังคับใช้ได้ก่อให้เกิดความสับสนปั่นป่วนไปทั่วประเทศคนจากประเทศมุสลิม 7 ประเทศที่ถูกระบุไว้เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินได้ถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง CBP กักตัวไว้ และบางคนก็ถูกส่งตัวกลับไปทันที คนเดินทางเหล่านี้เข้ามาด้วยวีซ่าที่ถูกต้อง บางคนเดินทางเข้ามาเพื่อรับใบเขียว บางคนก็เป็นคนที่มีใบเขียวที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน

กลุ่มทนายความที่เป็นตัวแทนของคนจาก 7 ประเทศที่เดินทางเข้ามาแล้วถูกกักขัง หรือถูกส่งตัวกลับได้ยื่นฟ้องต่อศาลเฟดเคอรัล ซึ่งผู้พิพากษาแห่งศาลรับฐาลกลางในหลายรัฐได้ออกคำสั่งระงับคำสั่งของทรัมป์ โดยตัดสินว่าถ้าคนต่างชาติมีวีซ่าเข้าเมืองอย่างถูกต้องหรือเป็นผู้ที่มีใบเขียว เจ้าหน้าที่ CBP จะไม่สามารถกักขังหรือส่งตัวคนเดินทางที่มาจากประเทศมุสลิม 7 ประเทศดังกล่าว กลับคืนออกจากอเมริกา เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวละเมิดสิทธิที่บุคคลได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายหลักของประเทศ (constitution)

มีคนวิจารณ์ว่าคำสั่งของทรัมป์ฉบับนี้ทำโทษผู้ลี้ภัย ซึ่งได้หนีภัยมาจากผู้ก่อการร้าย คำสั่งดังกล่าวมิได้ทำให้ประเทศอเมริกาปลอดภัยมากขึ้น แต่กลับจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามม คือทำให้คนมุสลิมทั่วโลกเกลียดขังอเมริกา และช่วยผู้ก่อการร้ายในการรับสมัครคนเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อการร้าย

นอกจากการห้ามคนเข้าเมืองที่สนามบินแล้ว ทรัมป์ยังได้มีคำสั่งไปยังเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น (USCIS) ทั่วประเทศ โดยสั่งให้ระงับมิให้อนุมัติคำร้องขอรับใบเขียว หรือคำร้องโอนสัญชาติของคนจาก

คำแนะนำสำหรับคนต่างชาติ

1. ไม่ควรเดินทาง ถ้าคุณมาจากประเทศ 7 ประเทศที่ระบุไว้ ถ้าเดินทาง คุณจะถูกห้ามมิให้กลับเข้ามา ถ้าคุณมาจากประเทศมุสลิมอื่นๆ ก็เช่นกัน ไม่ควรเดินทาง เนื่องจากทรัมป์อาจจะเพิ่มประเทศมุสลิมอื่นๆ ว่าห้ามเข้าประเทศในอนาคต

2. ควรโอนสัญชาติ ถ้าคุณมีใบเขียว และมีสิทธิขอโอนสัญชาติได้ก็ควรรีบยื่นเรื่องขอโอนสัญชาติเป็นอเมริกัน เพื่อเป็นหลักประกันว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณจะไม่ถูกริดรอน

3. การต่อหรือเปลี่ยนวีซ่า ถ้าคุณอยู่ในอเมริกาด้วยวีซ่าชั่วคราว และต้องขอต่อหรือเปลี่ยนวีซ่า ควรรีบยื่นเรื่องก่อนที่ระเบียบข้อบังคับจะถูกแก้ไข ซึ่งอาจจะทำให้ยากขึ้น

4. สถานภาพที่ถูก ถ้าคุณอยู่อย่างผิดกฎหมาย ควรรีบหาช่องทางขอเปลี่ยนสถานภาพให้อยู่อย่างถูกต้อง

5. ถ้าคุณมีญาติพี่น้อง คุณควรรีบยื่นคำร้องขอใบเขียวให้ญาติโดยไม่รอช้า เนื่องจากกฎหมายอาจจะถูกแก้ไขทำให้มีข้อจำกัดในอนาคต