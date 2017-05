โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

อาทิตย์นี้ขอนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “โรบินฮูด” ที่ แนนซี่ “ต้อม” ผู้ช่วยทนายความคนไทยของ ทนายความฮาเลห์ ซาร์เคช แนะนำไว้ในกรณีที่ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอิมมิเกชั่น

ไม่รู้จะทำอย่างไร? ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิอย่างไร?

สิทธิที่ท่านควรทราบถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจากหน่วยงาน ที่เรียกว่า ICE (US Immigration and Customs Enforcement ) มาถึงบ้านของท่านเพื่อทำการจับกุมบุคคลในบ้าน-ที่ทำงานหรือตรวจจับในที่สาธารณะ

แล้วจะทำอย่างไร?

มีสิทธิที่จะไม่เปิดประตู หรือ ไม่ให้เข้าในบ้าน ( เจ้าหน้าที่มาที่บ้าน)

หากเจ้าหน้าที่มี เอกสาร ICE deportation warrant นี่ไม่ใช่หมายค้น ไม่มีสิทธิ ตามกฎหมายสำหรับเข้าบ้าน ต้องมีหมายค้นที่ผู้พิพากษาลงชื่อรับรอง

หมายจับ เพื่อการเนรเทศ ไม่เหมือนกับหมายค้น เจ้าหน้าที่เข้ามาในบ้านไม่ได้นอกจากคุณอนุญาตให้เข้า

หากเจ้าหน้าที่บอกว่ามีหมายค้นที่ผู้พิพากลงชื่อ เจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศํยในบ้านจะขอดูโดยให้ส่งลอดใต้ประตู หรือ ให้ดูผ่านกระจกหน้าต่าง

อ่านดูให้แน่ใจว่า มีลายมือลงชื่อคำสั่งจากผู้พิพากษา ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สะกดถูกต้องและถ้าไม่มีลายเซ็นต์ ไม่ต้องเปิดประตู

หากตัดสินว่าจะคุยกับเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องการให้เข้ามาในบ้าน ก็คุยผ่านประตู หรือ เปิดประตูบ้านและปิด แล้วออกมายืนคุยนอกบ้าน

มีสิทธิที่จะไม่พูด ไม่ตอบคำถาม ( You have the right to remain silent)

หากเลือกที่จะเงียบเฉย ไม่ตอบคำถาม กรุณาแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

มีสิทธิที่จะขอคุย หรือพบทนาย

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ว่าคุณมีทนาย และ ขอพบทนาย ไม่แสดงเอกสารใดๆ (นอกจากใบแต่งตั้งทนายG-28ถ้ามี)

ไม่เซ็นต์ เอกสารใดๆ ที่อ่านไม่ออก หรือไม่เข้าใจในภาษานั้นๆ

หากไม่มีทนาย ให้ขอรายชื่อ ทนายฟรี (pro bono lawyers) จากเจ้าหน้าที่ได้

มีสิทธิขอติดต่อ สถานฑูต หรือ สถานกงสุล

สิทธิของท่าน เมื่อโดนเจ้าหน้าที่ หยุดตรวจ ในที่สาธารณะ

มีสิทธิที่จะไม่พูด ไม่ตอบคำถาม (You have the right to remain silent) หากเลือกที่จะเงียบเฉย ไม่ตอบคำถาม กรุณาแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ไม่ตอบคำถาม เกี่ยวกับตัวเอง สถานที่เกิด มาจากประเทศไหน

ไม่ต้องแสดงเอกสารของตัวเอง ไม่เซ็นต์เอกสารใดๆ

ไม่อนุญาต ให้ค้นตัว หรือข้าวของส่วนตัว ( หากเจ้าหน้าที่สงสัยว่า พกอาวุธ เขามีสิทธิที่จะ “pat down” ค้นหาอาวุธ

มีสิทธิที่จะขอคุยกับทนาย

สิทธิของท่าน เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่ทำงาน

อยู่ในความสงบ ไม่ต้องตกใจ อย่าวิ่งหนี ถ้าสามารถเดินออกจากสถานที่อย่างเงียบสงบได้ ค่อยๆเดินออกไป

มีสิทธิที่จะไม่พูด ไม่ตอบคำถาม You have the right to remain silent.หากเลือกที่จะเงียบเฉย ไม่ตอบคำถาม กรุณาแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบ มีสิทธิที่จะขอคุยกับทนาย

มีสิทธิที่จะขอคุยกับทนาย

ไม่ต้องแสดงเอกสารของตัวเอง ไม่เซ็นต์เอกสารใดๆ

นี่เป็นสิทธิพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอิมมิเกชั่นตามกฏหมายที่ทุกๆคนควรรู้

