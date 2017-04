โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

เรื่องการเสียเปรียบดุลการค้าของสหรัฐฯ ต่อคู่ค้าคือไทยนั้นมีมาเป็นเวลายาวนานดังจะเห็นได้จากสถิติที่เป็นตารางเปรียบเทียบโดย การสถิติแห่งชาติของสหรัฐฯ 2016 : U.S. trade in goods with Thailand

จากตารางข้างบนเพียงปีเดียวจะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยในปีคศ.2016 มีมูลค่าถึง 18,919.80 ล้านดอลล่าร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 643,273.20 บาท (ประมาณ หกแสนสี่หมื่นสองพันล้านบาท) ในการค้าระหว่างสองประเทศที่มีมูลค่าถึงนับพันพันล้านเหรียญ

ปี คศ.2015 สหรัฐฯ เสียดุลการค้ากับไทย 17,401.40 ล้านดอลล่าห์

ปี คศ.2015 สหรัฐฯ เสียดุลการค้ากับไทย 15,407.40 ล้านดอลล่าห์

ปี คศ.2013 สหรัฐฯ เสียดุลการค้ากับไทย 14,372.60 ล้านดอลล่าห์

การขาดดุลการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ ตามสถิติ สหรัฐฯขาดดุลเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีในรอบสิบปีที่ผ่านมา

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้โอกาสประกาศให้ไทยเป็น 1 ใน 16 ประเทศที่จะต้องจับตาดู และเป็นเรื่อใหญ่ที่รัฐบาลไทยจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการที่จะเตรียมรับมือที่จะหา “ลูกค้า” รายใหม่มารองรับหากว่าสหรัฐฯ ใช้มาตราการที่จะทำให้ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐฯลดน้อยลง

อีกเรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกับเรื่องเศษฐกิจคือเรื่องความสัมพพันธ์ระหว่าง สามยักษ์ใหญ่ สหรัฐฯ-จีน-รัสเซีย ที่จะเป็นผลกับประชาชนคมโลก

คุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า….เกาหลีเหนือนอกจากจะไม่สนใจมติของนานาชาติในเรื่องการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์แล้วยังแสดงท่าที “ระราน” ประเทศเพื่อนบ้านทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่น โดยเฉพาะท่าทีของนายคิม จองอึน (ผู้นำเดียวของเกาหลีเหนือของผู้เขียน) ด้วยความที่คิดว่าไม่มีใครทำอะไรตนได้ ทำให้ประพฤติตนเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่อง….

“ภาษาไทยเขาเรียกได้คืบจะเอาศอก ตอนนี้มาเป็นวาแล้วก็ยังไม่มีใครทำอะไร เขาก็ทดสอบปฏิกิริยาประชาคมโลกไปเรื่อย ก็คิดว่าไม่มีใครกล้าทำอะไร กระทั่งสหรัฐมีประธานาธิบดีชื่อโดนัลด์ ทรัมป์ แล้วทรัมป์เขาก็ประกาศแน่ชัดว่า ถ้าจีนที่เป็นผู้สนับสนุนเกาหลีเหนือ ไม่ควบคุมให้เกาหลีเหนืออยู่ในร่องในรอย อเมริกาก็จะทำเองเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้”

ขณะที่กระแสข่าวที่มีการแชร์กันบนโลกออนไลน์ ว่าวิกฤติเกาหลีเหนือจะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 เพราะจีนที่เป็นผู้สนับสนุนเกาหลีเหนือจะต้องช่วยเกาหลีเหนือแน่นอน นายกษิต ให้ความเห็นว่า

ประชาชนคนไทยอย่างเพิ่งตื่นตระหนก อย่ามองว่าเป็นการทำสงครามระหว่างสหรัฐฯกับจีน หรือสหรัฐฯ กับ รัสเซีย สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความพยายามทำให้เกาหลีเหนือประพฤติตนอยู่กับร่องกับรอยเท่านั้น โดยจีนจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกาหลีเหนือเปลี่ยนท่าทีไปในทางดังกล่าว

“เกาหลีเหนือจะมีอะไรไปต่อกรกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นหรือสหรัฐ เปรียบกับนักเลงในซอยจะมากร่างบนถนนคงไม่ได้ ตอนนี้ก็เจอคนจริงชื่อโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าแล้ว จะผิดจะถูกอีกเรื่อง แต่ 5-6 ปีที่ผ่านมา เกาหลีเหนือไม่ประพฤติตนเป็นประเทศที่ดีของประชาคมโลก ทำแต่ละอย่างทีก็สั่นสะเทือนไปทั่วโลกที ไม่เกรงไม่กลัวไม่แคร์อะไร แต่ประธานาธิบดีคนใหม่ชื่อทรัมป์ไม่ใช่โอบามา แล้วเขาก็ประกาศว่าสันติภาพและเสถียรภาพเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่ละเลย” ท่านอดีตรมต.ต่างประเทศกล่าวย้ำ

จากการแสดงความเห็นของท่านอดีต รมต.ต่างประเทศ คงเชื่อว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็น “พระเอก” ที่จะเข้ามาจัดการกับ นายคิม จองอึน ผู้นำของเกาหลีเหนือโดยเปรียบเทียบว่านายทรัมป์ไม่ใช่อดีตประธานาธิบดีโอบามาที่ “ล้มเหลว” ในการยุติการกระทำที่ก้าวร้าวและระรานเพื่อนบ้านและประชาคมโลกของนาย คิด จองอึน

ความจริงคือว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯคนแรกที่ “หน้าด้าน” โกหกตลบตะแลงมากที่สุดเท่าที่ “สื่อ” จะเคยเห็นมา ถ้าจะList รายการที่นายทรัมป์ “โกหก” มันคงจะยาวเหยียดเทียบเท่าได้กับนายทักษิณ ชินวัตร

นอกจากจะไม่มีความชำนาญในการเมืองระหว่างประเทศแล้ว นายทรัมป์ ยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นอย่างดีกับ นายปูติน ของรัสเซีย และกำลังถูกตรวจสอบอยู่ว่า มีส่วนรู้เห็นว่า รัสเซียได้เข้ามามีส่วนช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ ทรัมป์

ด้านความสัมพันธ์กับจีน ช่วงที่นายทรัมป์ หาเสียงได้โจมตี จีน ว่าเป็นผู้แย่งงานจากประชาชนอเมริกันและเป็นผู้รุกรานที่จะต้องหาทางระงับ แต่เมื่อเอาเข้าจริง นายทรัมป์เปลี่ยนโฉมหน้าไปขอความร่วมมือกับจีนให้ช่วยกดดันเกาหลีเหนือให้ลดนิสัยเกเรลงให้โดยน่าจะให้สัญญาว่าจะไม่โจมตีเกาหลีเหนือ

ความจริงแล้วถ้าจะมองในมุมของคนเกาหลีเหนือก็จะคิดว่า ต้องสร้างอาวุธไว้ต่อรองกับอเมริกาที่เป็นผู้รุกราน เหมือนอย่างที่อินเดียครั้งที่ “เริ่ม”ผลิตอาวุธนิวเคลียส์ ทั้งๆที่ประเทศยังยากจนได้กล่าวว่า

“ถ้าไม่ช่วยอินเดียที่ยากจนก็ตายพร้อมกันทั้งโลก”