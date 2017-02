โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

นายโดนัลด์ ทรัมป์ สาบานตัวเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐฯ และมีนายไมค์ เพนซ์ เป็นรองประธานาธิบดี

นับตั้งแต่วันนั้นมา สหรัฐอเมริกามีแต่ความปั่นป่วนและแตกแยกอย่างที่ไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ

ความจริงที่มีพยานหลักฐานเด่นชัด ไม่ว่าใครจะวิจารณ์อย่างไรก็ตามคือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นคนที่รังเกียจผิว ดูถูกสตรีเพศ และรังเกียจเพศที่สาม แปลเป็นภาษอังกฤษได้อย่างชัดเจนว่า Discriminate against others that not white straight white male

คนที่น่ารังเกียจที่แท้จริงคือตัวนายทรัมป์ ที่มีประชาชนอเมริกันกว่าครึ่งประเทศที่ไม่ยอมรับว่า”เป็นประธานาธิบดีของเขา (Trump is not my president)”

ปั่นป่วนไปหมดไม่เพียงแต่ในประเทศสหรัฐฯ แต่ที่น่าสะพึงกลัวคือการที่ทั่วโลกต่างตระเตรียม“ทำสงครามกัน” เพราะความเป็นนักธุรกิจของนายทรัมป์ ที่ใช้ปากพ่นพิษไปทั่วโลก

มาดูที่คณะรัฐมนตรีของนายทรัมป์ ก่อน แล้วต้องร้องว่า “ยี้” และเพื่อให้คนไทยในเมืองไทยเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ขอให้นึกภาพเปรียบเทียบกับ “ยี้” ของนายคณะรัฐมนตรีนายทักษิณ ชินวัตร

แต่ละคนที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีดูไม่จืดจริงๆ ครับ

การพิจารณาสัมภาษณ์จากคณะกรรมาธิการในรัฐสภาแทบกระอักเลือดทุกคน เพราะแต่ละคนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศในสาขาที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งจาก นายโดนัลด์ ทรัมป์

ได้รับการยอมรับด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่เพราะมีกรรมการอยู่ในพรรครีพับริกันมากกว่าที่ช่วยสนับสนุนยกมือ “ฝักถั่ว” ให้ผ่าน

โดยเฉพาะในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศที่ นายRex Tillerson อดีตซีอีโอ ของบริษัทน้ำมัน Exxon และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีรัสเซีย นายวลาดีมีร์ ปูติน

เข้าไปรับตำแหน่งอาทิตย์แรกไปใช้พลังดันผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างประเทศออกทั้งชุดแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันว่า “พวกใครพวกมัน” ไม่อย่างนั้นก็ทำงานกันไม่ได้

คนที่ยังเป็นลูกผีลูกคนคือ ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นางBetsy DeVos ที่ยังไม่มีท่าที่ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนเกินกว่าไม่สนับสนุนโดยมีกรรมการพิจารณาที่เป็นสมาชิกพรรครีพับริกัน 2 ท่านประกาศไม่รับรอง

คนส่วนมากมองว่า นางBetsy Devos ได้รับตำแหน่งเพื่อตอบแทนที่ได้ส่งเงินสนับสนุน นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามีของ นาง Betsy เป็นเจ้าของบริษัท Amway ที่มีรายได้มหาศาล

การแต่งตั้งนาย วุฒิสมาชิก Jeff Sessions เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ทำให้ไม่แน่ใจว่า “ความยุติธรรม” ในความหมายของนายทรัมป์ และสมัครพรรคพวก จะแปลตรงกับความหมายที่ระบุไว้ในพจนานุกรรมหรือไม่?

นายJeff Sessions เป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอลาบ่ามา ที่ต่อต้านประธานาธิบดีโอบาม่า ในทุกกรณี เขาเป็นคนที่ต่อต้านอิมมิแกรน และต้องการที่ขยายกฏหมายควบคุมอิมมิแกรนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เคนถูกกล่าวหาว่า เข้าข้างกลุ่ม เคเคเค และโจมตีกลุ่ม NAACP และ ACLU ซึ่งทั้งสององค์กร มีสมาชิกเป็นคนผิวดำและชนกลุ่มน้อย

อีกคนที่ต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบคือนาย Tom Price สส.จากรัฐจอร์เจีย ที่นายทรัมป์ เสนอให้รับตำแหน่งกระทรวงสาธารณะสุข (department of health and human Service)

นายทรัมป์ เลือกคนนาย Tom Price เนื่องจากมีนโยบายตรงกันที่จะกำจัดโครงการประกันสุขภาพ โอบาม่า แคร์ และต้องการเลยไปกว่านั้นคือการ “ยกเลิก” Mediacare ที่คนสูงอายุได้รับประกันสุขภาพ อยู่ในเวลานี้

สำหรับ นายTom Price ยังไม่ได้รับการลงคะแนนว่าจะได้รับตำแหน่งหรือไม่ก็หวังแต่ว่าคนแก่ๆ ที่ไม่มีตังค์คงจะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะ นายTom Price ต้องการที่จะยกเลิกประกันสุขภาพคนแก่ (Mediicare)

ล่าสุดที่น่าสะพึงกลัวคือการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เที่ยวไปทะเลาะกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เริ่มที่การประกาศไม่ให้ ประชาชนจาก 7 ประเทศได้แก่ อิหร่าน อิรัค ซีเรีย เยเมน ซูดาน โซมาเลีย และลิเบีย เดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ

ผลที่ตามมาคือ ประชาชนลุกขึ้นประท้วงตามท่าอากาศยานนานาชาติทั่วสหรัฐฯ และตามด้วยประเทศอิหร่าน ทดสอบยิงจรวดติดหัวระเบิดปรมาณู แถมด้วยการโจมตีเรือเดินสมุทรที่เดินทางเข้าในน่านน้ำของประเทศอิหร่าน เพราะเข้าใจว่าเป็นเรือเดินสมุทรของอเมริกา

ที่เลวร้ายปากไม่ดีของนายทรัมป์ คือการทะเลาะกับนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตเลีย ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตาม การ “เจรจากับพันธมิตร อย่างออสเตเลีย” เป็นสิ่งที่ต้องถนอมความเป็น “มิตร” เอาไว้ให้ยาวนานที่สุด

หันกลับมาดูคนไทยโพ้นทะเลที่ยังไม่ได้รับใบเขียว ขอเตือนว่าต้องระมัดระวังที่สุด อย่าทำอะไรที่ผิดกฏหมายให้ตำรวจเข้ามาหาตัว เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา

รวมทั้งคนที่มีใบเขียวแล้ว และ วีซ่านักเรียน ถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินทางออกนอกประเทศและขอให้หมั่นอ่านหนังสือพิมพ์ไทยเพื่อตรวจข่าว เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง