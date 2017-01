โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

Open letter to Mayor Eric Garcetti and LAPD Chief Charles Beck.

As a oldest Thai media for 36 years in Thai community in Los Angeles of over 150,000 populations, we are very grateful for your service to our community.

We are also grateful that you have taken a brave and admirable position to help the undocumented immigrants.

We wish for your success.

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส เอริค การ์เซ็ทตี้ และหัวหน้าตำรวจ ชาร์ล เบ็ค ซึ่งทั้งสองท่านได้ออกมากล่าวหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์​ ได้รับตำแหน่งทางการเมืองเป็นประธานาธิบดี ว่า ตำรวจในนครลอสแอนเจลิส ไม่มีหน้าที่จับกุม “โรบินฮูด”

สาเหตุที่ผู้ใหญ่ในนครลอส แอนเจลิสออกมาประกาศเช่นนี้เกิดจากการหาเสียงที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศว่าจะส่งโรบินฮูด (ประมาณ ๑๑ ล้านคนทั่วประเทศ) กลับเมืองแม่ หลายคนเชื่อว่า “เป็นไปไม่ได้”

“สยามมีเดีย” ก็อยากให้เป็นความเชื่อที่เป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อหันมาดู คณะรัฐมนตรีของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งด้วย​ ”เสียงข้างน้อย” แล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เขาเลือกเอาบุคคลที่มีความชำนาญและมีความสามารถในเชิงพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรี มากกว่าที่จะ เอาบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเข้ามาร่วมในคณะรัฐมนตรี

หลายคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม เคเคเค ซึ่งเป็นกลุ่มที่รังเกียจผิว เพราะพวกนี้มันเชื่อว่า “คนขาว” เท่านั้นที่เป็นมนุษย์สุดประเสริฐอยู่ในโลกนี้

แท้จริงแล้วคนมาจากรากเหง้าเดียวกันหมดคือ เป็นลิงมาก่อนเป็นคน

กงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์ ท่านเล็งเห็นกาลไกล ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฎิบัติของคนไทยที่อยู่อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐฯ”

เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็ต้องขอบคุณ ที่ท่านกงสุลใหญ่แอล.เอ. เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจจะเข้ามาช่วยชุมชนไทย อย่างแท้จริง

ชุมชนไทยแข็งแรงจะเป็นผลงานที่ดีเด่นของท่านเป็นการตอบแทนที่ชุมชนไทย ต้องสรรเสริญและตระหนักที่จะให้ความร่วมมืออย่างจริงใจ

หันกลับมาดูการสร้างคณะรัฐมนตรีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ บ้างว่ามีใครที่น่าสนใจ ดูจากประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนหน้า

Counselor of the President “Kellyanne Conway” Political Strategist

Senior Advisor “Stephen Bannnon” Excecutive Breitbart News”

Attorney General “Jeff Sessions” US Seneator Alabama

Secretary of State “Rex Tillerson” CEO, Exxon

Secretary of Tressury “Steven Mnuchin” Co-Chairman and CEO DUNE Capital Mgmt.

ทั้ง ๕ คนที่ข้างต้นเป็นบุคคลที่น่าจับตามองว่าจะช่วยนำประเทศให้เข้มแข็งได้ตาม ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ คุยเขื่องไว้ในช่วงหาเสียง

ส่วนทั้งคณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เลือกเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรี จะต้องผ่านการตรวจสอบซักถามจากรัฐสภาก่อน เป็นธรรมเนียมที่ทำกันมา

พรรคดีโมแครต ออกโรงมาก่อนจะมีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของนายทรัมป์ ว่าจะพยายามเตะถ่วง การเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของ นายทรัมป์

เพื่อเป็นการโต้ตอบที่ พรรครีพับริกัน ยืดเยื้อไม่ยอมรับการพิจารณาต่างๆ ที่ประธานาธิบดีโอบาม่า เสนอให้เข้าพิจารณาเช่น On March 16, 2016, President Barack Obama nominated Merrick Garland, the Chief Judge of the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, to fill the Supreme Court seat vacated by the death of Antonin Scalia on February 13, 2016

พรรคการเมืองใหญ่สองพรรคเล่นการเมืองโดยไม่คำนึงว่าประเทศจะเสียหายอย่างไร ประชาชนที่เฝ้าดูจะแช่งด่าอย่างไร​ทำให้นึกถึงการเมืองน้ำเน่าของเมืองไทยในยุคทักษิณ ชินวัตร “เผด็จการทางรัฐสภา” เกิดขึ้นในเมืองไทยยุคทักษิณ ที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียง“ส่วนใหญ่”ทำให้มีเสียงส่วนมากที่ฝ่ายค้านไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ เช่นเดียวกับรัฐสภาในสหรัฐฯที่รัฐบาลมีสส.และวุฒิสมาชิก มากกว่า พรรคดีโมแครตทั้งสภาบน และสภาล่าง ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่พรรคของตน ตูจะไม่ยกมือให้นอกเสียว่าจะมีใบสั่งจาก “นาย”