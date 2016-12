โต๊ะบรรณาธิการ ประจำวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

เรื่ององค์กรไม่ค้ากำไร (Nonprofit organization) เป็นคำที่ชินหูในหมู่คนไทยในอเมริกาแต่ส่วนมากจะไม่ทราบถึงโครงสร้างและไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมว่า องค์กรที่ไม่ค้ากำไรนั้น เงินที่บริจาคให้บางองค์กร ไม่สามารถเอาไปหักเงินรายได้ภาษีส่วนบุคคล

วัด-โบสถ์ และมัสยิด เป็นองค์กรที่ไม่ค้ากำไรและได้รับการยกเว้นภาษีตามกฏหมายโดยผู้บริจาคสามารถนำเงินที่บริจาคไปหักภาษีส่วนบุคคลได้หาก “วัด-โบสถ์ และมัสยิด” ได้รับเงื่อนไขจาก ไอ.อาร์.เอส ให้เป็นองค์กร 501 (c)(3)

องค์กรที่ไม่ค้ากำไรต่างๆ สามารถค้นหาได้ในเว็ปไซต์ของรัฐแคลิฟอร์เนียและเว็ปไซต์ของไอ.อาร์.เอส เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ

บริษัทห้างร้านกับองค์กรที่ไม่ค้ากำไรเป็นธุรกิจเหมือนกัน แตกต่างที่ทำธุรกิจค้าเพื่อกำไร และ ทำธุรกิจไม่ทำกำไร

ส่วนการบริหารงานมีโครงสร้างที่ “เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน”

โครงสร้างส่วนใหญ่ประกอบด้วย บอร์ด ๒ บอร์ด เรียกว่า คณะกรรมการที่ปรึกษา (Board of Trustees) และ คณะกรรมการบริหาร ( Board of Director)

ส่วนที่จะเอาไปตั้งชื่อเป็นภาษาไทยอย่างไรก็สุดแล้วแต่รสนิยมของแต่ละกลุ่ม เช่น หอการค้าไทยแคลิฟอร์เนีย เรียกว่า Board of Trustees และ Board of director แถมด้วย Board of Advisors ส่วนสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เรียก Board of Trustees ว่า คณะกรรมการอำนวยการ และเรียก Board of Director ว่า คณะกรรมการบริหาร

กฏเกณฑ์ของแต่ละสมาคมและชมรมก็แตกต่างกันไปโดยมีกฏที่ร่างขึ้นของแต่ละสมาคมเรียกว่า (By Law) ที่ต้องส่งไปบันทึกไว้กับรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นหน้าที่ของ Board of Trustees ที่จะต้องเป็นผู้ร่าง By law ซึ่งจะร่วมถึงการร่างกฏเกณฑ์ให้กลุ่มของTrustees ด้วย

Trustees ออกกฏเกณฑ์ต่างให้ Board of Director หรือบางกลุ่มเรียกว่า Board of Executive นำไปปฎิบัติ

ที่สำคัญในการปฎิบัติคือต้องมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่ว่า ใครมีหน้าที่ทำอะไร ? มีตำแหน่งอะไรบ้างที่จำเป็นในสมาคมนั้นๆ

วัดไทยแปลกกว่าองค์กรไม่ค้ากำไรอื่นๆ ที่มีเพียงบอร์ดเดียวและไม่มีโครงสร้างที่แน่ชัด ซึ่งเดิมการบริหารงานจะไม่มีปัญหาแต่อย่างไร เนื่องจากงบประมาณไม่สูงมากเท่าในปัจจุบันที่วัดไทย เติบโตมากขึ้นตามกาลเวลา

ประสงค์ สุวรรณพานิช เคยร่างโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมให้กับบอร์ดของวัดไทยชุดใหม่แต่ยังไม่ได้นำเอาไปใช้แต่อย่างไร

ส่วนสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ มีสองบอร์ด เช่นเดียวกับหอการค้าไทย แคลิฟอร์เนียและล่าสุดบอร์ดกรรมการอำนวยการสมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้ทำหน้าที่ตั้งกรรมการเลือกตั้งซึ่งเป็นกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสรรหานายกสมาคมไทยฯ

ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๖ ที่สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ประกอบด้วยนาง วิภา“แค๊ตตี้” พรศิริธารา นายกสมาคมธรรมศาสตร์ จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคไทยปักษ์ใต้ และ วรลักษณ์ เอกสกุล เลขาฯ นางจันทรา แก้วดี นายกสมาคมอีสาน นายสุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และนางธันวกาญจน์ “นาย” สัตยาวิบูล อดีตนายกสมาคมล้านนาได้มีมติให้เปิดรับสมัครนายกสมาคมไทยฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๖ จนถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๐๑๗ ในเวลา ๑๗.๐๐ น.

โดยสมัครเป็น ทีมๆ ละ ๔ คน ในตำแหน่ง นายก- อุปนายก-เลขาฯ และ เหรัญญิก ค่าสมัครทีมละ ๓๐๐ เหรียญ ผู้สมัครทั้งทีมต้องนำรูปถ่าย สำเนาหนังสือเดินทางไทยหรือบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย พร้มกรอกใบสมัคร

ขอรายละเอียดและสมัครได้ที่ กรรมการเลือกตั้งทุกท่าน หรือที่ เลขากรรมการเลือกตั้ง นางจันทรา แก้วดี นายกสมาคมอีสาน ๘๑๘-๔๒๘-๕๖๗๖ หรือ นางสาวหทัยรัตน์ บุญชู (๙๐๙) ๓๓๑-๗๔๗๓ กรรมการผู้ประสานงาน

หากมีผู้สมัครเกิน ๑ทีม คณะกรรมการเลือกตั้งจะจัดให้มีการดีเบต เพื่อให้แต่ละทีมได้แถลงนโยบายและตอบคำถามที่ผู้ฟังหรือผู้ดำเนินการจะซักถาม

หากมีผู้สมัครเพียงทีมเดียว คณะกรรมการเลือกตั้งจะนำใบสมัครทั้งหมดไปพิจารณาอีกครั้งเพื่อรับรองการดำรงตำแหน่ง

หากไม่มีผู้สมัครแม้นแต่คนเดียว ท่านนายกฯสุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก ก็ต้องนั่งแป้นรักษาการต่อไปอีก ๖ เดือนหรือ ๑ปีแต่คงไม่เอากลุ่มนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์มาเป็นตัวอย่างที่มี “ว่าที่นายกสมาคมฯ” นั่งทับเก้าอี้มาเป็นเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี

หลัง ๖ เดือนหรือ ๑ ปีไปแล้วต้องกลับมาจัดตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งและเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ อีกครั้ง